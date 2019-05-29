محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يلتقي رئيس جامعة صنعاء ويؤكد على دور الجامعة في التنمية البشرية صنعاء - سبأ :





التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب .



وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية الأستاذ الدكتور إبراهيم المطاع وأمين عام الجامعة عبدالواحد العسلي، جرى مناقشة أوضاع الجامعة الإدارية والأكاديمية واهم أنشطتها وبرامجها التطويرية التي من المقرر إنجازها خلال الفترة المقبلة .



وأوضح الدكتور عباس، أن قيادة الجامعة وبالتعاون المسؤول لعمداء الكليات ورؤساء الأقسام تسعى لتطوير وتحديث وتجويد الأداء الأكاديمي والتعليمي والمعرفي والبحثي للجامعة وتعزيز مكانتها العلمية على المستوى الوطني ومكانتها إقليمياً ودولياً.



ولفت إلى جملة من الإجراءات الجاري دراستها تمهيدا لإقرارها من قبل مجلس الجامعة والتي تصب في خدمة العمليتين الإدارية والتعليمية وتجويد المخرجات .. مشيرا إلى أهمية إسناد رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي للمشاريع التطويرية للجامعة .



واثنى رئيس الوزراء على الدور الكبير والريادي الذي تضطلع به جامعة صنعاء في مجال التنمية البشرية وخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ تأسيسها وحتى اللحظة.



ولفت إلى أن أمام قيادة الجامعة مهام كبيرة لتعزيز هذا الدور الهام للجامعة وإيلاء عناية كبيرة للبحث العلمي والتحديث المتواصل لمختلف الجوانب الوظيفية للجامعة وكلياتها.



وأكد مساندة الحكومة لهذه المؤسسة الأكاديمية الوطنية الكبيرة ومسارات تطويرها .. متمنياً للجامعة وقيادتها ورؤساء الكليات والأقسام التوفيق في مهامهم وأنشطتهم الأكاديمية والمعرفية والإدارية.



حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الجامعة عبدالملك الهمداني .

سبأ [30/مايو/2019]سبأ