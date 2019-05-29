ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 30 - مايو - 2019 الساعة 10:37:24م
الرئيس المشاط يلتقي قيادات القوات البحرية والدفاع الساحلي
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، قيادات القوات البحرية والدفاع الساحلي ورئيس خفر السواحل وضباطه ومدراء جزيرة كمران والصليف.
بوتين يقدم مشروع قانون لوقف العمل بمعاهدة الصواريخ مع أمريكا
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون إلى مجلس الدوما حول وقف سريان مفعول معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة عام 1987.
اختتام الحملة الوطنية لحماية المستهلك بحضور رئيس الوزراء
أشاد رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، بالنجاحات التي حققتها الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة على مدى أكثر من شهر في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات .
الروضة يتغلب على المطابع ويتوج بدوري الأهلي الرمضاني ال 36
توج فريق شركة الروضة بلقب دوري الأهلي الرمضاني ال 36 لكرة القدم، نظمه النادي بمشاركة عدد من الأندية والشركات والمؤسسات.
آخر الأخبار:
مودي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في الهندي
تكريم جرحى الجيش واللجان الشعبية المعاقين بذمار
مبادرة المانية فرنسية لاستئناف بحث الأزمة الأوكرانية
روسيا : الولايات المتحدة تنافس في الفضاء منافسة غير نزيهة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
دار التوجيه الإجتماعي بنين بأمانة العاصمة ينظم يوم مفتوح لأسر الأحداث
[30/مايو/2019]
صنعاء  - سبأ :

نظم دار التوجيه الاجتماعية – بنين بأمانة العاصمة يوم مفتوح لأُسر الأحدث تحت شعار "أسرتي في ضيافتي".


وفي الفعالية التي حضرها وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع والنائب العام القاضي نبيل العزاني .. أوضح وزير العدل القاضي أحمد عقبات أهمية دور أولياء الأمور في دمج الأحداث وتقديم الدعم النفسي لهم.

وأكد أهمية التنشئة السليمة للأطفال الأحداث وفقا للمبادئ والأسس الدينية والعمل على رعايتهم ومتابعتهم، ليصبحوا فاعلين في المجتمع والمساهمة في بناء الوطن والحفاظ على القيم والمبادئ والأخلاق.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب النائب العام وعدد من الجهات في إطار التنسيق من خلال اللجنة الفنية لعدالة الأطفال على إعداد مراكز عدلية اجتماعية تضم مدارس ومستشفيات ومحاكم ونيابات لتقديم الرعاية للأحداث.

ونوه بدور در التوجيه الاجتماعي في رعاية وتأهيل الأحداث وكذا دور المؤسسات العاملة في مجال السجون مثل مؤسستي ميسرة وإفراج اللتان تقدمان خدمات مجتمعية للطفل الحدث وذويه من خلال تقديم الدعم النفسي والإجتماعي والمعونات الغذائية.

فيما أشارت كلمة أولياء الأمور إلى أن إقامة اليوم المفتوح لأسر الأحداث تؤكد الإهتمام الذي توليه الحكومة ممثلة بوزارتي العدل والشئون الاجتماعية والعمل ومكتب النائب العام ببرامج العدالة التصالحية للأحداث وكذا برامج الرعاية والاهتمام النفسي والتعليمي والتأهيلي والصحي الذي يتلقاه الأحداث في الدار.

وتم خلال الفعالية إطلاق سراح ثمانية أطفال من الأحداث ممن استوفوا إجراءات سراحهم القانونية وكذا إجراءات الضمانة المطلوبة ضمن العدالة التصالحية والتدابير غير الإحتجازية التي تقوم بها وزارة العدل ومكتب النائب العام عبر اللجنة الفنية لعدالة الأطفال، ووجه النائب العام بإستكمال إجراءات إطلاق سراح 19حدث آخرين.

وتضمنت فعاليات اليوم المفتوح بحضور وكيل مساعد أمانة العاصمة عبد الوهاب شرف الدين ورئيس المؤسسة الوطنية لرعاية المساجين "ميسرة" عبد السلام جدبان، جلسة توعية لأسر وأهالي الأحداث قدمتها اللجنة الفنية لعدالة الأطفال وبرنامج ترفيهي ورياضي للأحداث.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تكريم جرحى الجيش واللجان الشعبية المعاقين بذمار
الهيئة العليا للأدوية تنظم أمسية رمضانية لمناقشة الوضع الدوائي باليمن
مؤسسة حيدرة ومنظمة الأيادي النقية تدشنان توزيع كسوة العيد
مناقشة مهام اللجنة المجتمعية لحصر الفقراء في بني الحارث
اجتماع مشترك للجنة الحكومية العليا والمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية ومجلس القضاء الأعلى
الرئيس المشاط يلتقي عدد من العلماء ويكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم
رئيس الوزراء يلتقي رئيس جامعة صنعاء ويؤكد على دور الجامعة في التنمية البشرية
الرئيس المشاط يلتقي قيادات القوات البحرية والدفاع الساحلي
تشييع جثمان الشهيد أمين الجبري في الرجم بالمحويت
اللجنة المنظمة تحدد شارع الستين الشمالي مكاناً لمسيرة يوم القدس العالمي
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق هدنة الحديدة وغارات على صنعاء وحجة
[29/مايو/2019]
طيران العدوان يشن 10 غارات على محافظة صنعاء
[28/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حجة
[27/مايو/2019]
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
[27/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by