مسؤول ياباني ينتقد التواجد العسكري الروسي في جزر متنازع عليها

طوكيو - سبأ :



انتقد مسؤول ياباني، اليوم روسيا على تواجدها العسكري المتنامي في الجزر الواقعة بشمال اليابان والتي تعد محط نزاع بين الدولتين منذ الحرب العالمية الثانية.



وقال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا في تصريح له: "لقد أوضحت أن الحشد العسكري في الأقاليم الشمالية غير مقبول بالنسبة لليابان"، مشيرا إلى الاسم الياباني للجزر المتنازع عليها قبالة جزر هوكايدو بشمال اليابان، اما روسيا فتشير إليها باسم "جزر كوريل".



وتشهد موسكو وطوكيو نزاعا إقليميا بشأن الجزر الثلاث ومجموعة من الجزر الصغيرة التي استولى الاتحاد السوفييتي عليها في الأيام الأخيرة من الحرب.



وحال النزاع الدولتين دون توقيع اتفاق سلام ما بعد الحرب. وجاءت تصريحات إوايا بعد اجتماع ما يطلق عليه "اثنين زائد اثنين" مع نظيره الروسي سيرجي شويجو، ووزير الخارجية الياباني تارو كونو ونظيره الروسي سيرجي لافروف.



وقال اوايا إن شويجو أعرب عن مخاوف روسيا المحيطة بالقرار المعتزم لوضع منظومة الدفاع الصاروخية "أيجيس أشور" أمريكية الصنع في اليابان. وذكر وزير الدفاع أنه قال لشويجو إن المنظومة لن تشكل تهديدا للأمن القومي الروسي وأنه لا يرجى منها سوى تعزيز القدرات الدفاعية اليابانية.



ويأتي اجتماع اليوم قبل محادثات رئيس الوزراء شينزو آبي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أواخر يونيو على هامش اجتماع مجموعة الـ20 في مدينة أوساكا بغرب اليابان.

[30/مايو/2019]سبأ