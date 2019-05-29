ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 30 - مايو - 2019 الساعة 10:37:24م
الرئيس المشاط يلتقي قيادات القوات البحرية والدفاع الساحلي
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، قيادات القوات البحرية والدفاع الساحلي ورئيس خفر السواحل وضباطه ومدراء جزيرة كمران والصليف.
بوتين يقدم مشروع قانون لوقف العمل بمعاهدة الصواريخ مع أمريكا
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون إلى مجلس الدوما حول وقف سريان مفعول معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة عام 1987.
اختتام الحملة الوطنية لحماية المستهلك بحضور رئيس الوزراء
أشاد رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، بالنجاحات التي حققتها الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة على مدى أكثر من شهر في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات .
الروضة يتغلب على المطابع ويتوج بدوري الأهلي الرمضاني ال 36
توج فريق شركة الروضة بلقب دوري الأهلي الرمضاني ال 36 لكرة القدم، نظمه النادي بمشاركة عدد من الأندية والشركات والمؤسسات.
آخر الأخبار:
مودي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في الهندي
تكريم جرحى الجيش واللجان الشعبية المعاقين بذمار
مبادرة المانية فرنسية لاستئناف بحث الأزمة الأوكرانية
روسيا : الولايات المتحدة تنافس في الفضاء منافسة غير نزيهة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مسؤول ياباني ينتقد التواجد العسكري الروسي في جزر متنازع عليها
[30/مايو/2019]
طوكيو - سبأ :

انتقد مسؤول ياباني، اليوم روسيا على تواجدها العسكري المتنامي في الجزر الواقعة بشمال اليابان والتي تعد محط نزاع بين الدولتين منذ الحرب العالمية الثانية.


وقال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا في تصريح له: "لقد أوضحت أن الحشد العسكري في الأقاليم الشمالية غير مقبول بالنسبة لليابان"، مشيرا إلى الاسم الياباني للجزر المتنازع عليها قبالة جزر هوكايدو بشمال اليابان، اما روسيا فتشير إليها باسم "جزر كوريل".

  وتشهد موسكو وطوكيو نزاعا إقليميا بشأن الجزر الثلاث ومجموعة من الجزر الصغيرة التي استولى الاتحاد السوفييتي عليها في الأيام الأخيرة من الحرب.

وحال النزاع الدولتين دون توقيع اتفاق سلام ما بعد الحرب.  وجاءت تصريحات إوايا بعد اجتماع ما يطلق عليه "اثنين زائد اثنين" مع نظيره الروسي سيرجي شويجو، ووزير الخارجية الياباني تارو كونو ونظيره الروسي سيرجي لافروف.

وقال اوايا إن شويجو أعرب عن مخاوف روسيا المحيطة بالقرار المعتزم لوضع منظومة الدفاع الصاروخية "أيجيس أشور" أمريكية الصنع في اليابان. وذكر وزير الدفاع أنه قال لشويجو إن المنظومة لن تشكل تهديدا للأمن القومي الروسي وأنه لا يرجى منها سوى تعزيز القدرات الدفاعية اليابانية.

  ويأتي اجتماع اليوم قبل محادثات رئيس الوزراء شينزو آبي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أواخر يونيو على هامش اجتماع مجموعة الـ20 في مدينة أوساكا بغرب اليابان.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مودي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في الهندي
مبادرة المانية فرنسية لاستئناف بحث الأزمة الأوكرانية
روسيا : الولايات المتحدة تنافس في الفضاء منافسة غير نزيهة
مستوطنون يعتدون على أراضي الفلسطينيين غرب رام الله
طهران: (صفقة القرن) ترمي لتصفية القضية الفلسطينية ويجب العمل على منع تمريرها
بوتين يقدم مشروع قانون لوقف العمل بمعاهدة الصواريخ مع أمريكا
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية
المجلس الوطني الفلسطيني يرحب بتصويت مجلس النواب التشيكي ضد نقل سفارة بلاده للقدس
الحكومة الالمانية تعتزم إقرار إجراءات بشأن حماية المناخ في سبتمبر المقبل
الخارجية الروسية : سنواصل جهودنا للحفاظ على الاتفاق النووي
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق هدنة الحديدة وغارات على صنعاء وحجة
[29/مايو/2019]
طيران العدوان يشن 10 غارات على محافظة صنعاء
[28/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حجة
[27/مايو/2019]
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
[27/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by