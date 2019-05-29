محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس المشاط يلتقي قيادات القوات البحرية والدفاع الساحلي صنعاء - سبأ :

التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، قيادات القوات البحرية والدفاع الساحلي ورئيس خفر السواحل وضباطه ومدراء جزيرة كمران والصليف.



وخلال اللقاء الذي حضره عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ونائب رئيس هيئة الأركان اللواء الركن علي حمود الموشكي.. هنأ الرئيس المشاط الحاضرين بخواتم شهر رمضان المبارك .. معبرا عن شكره لما حققوه من إنجازات وانتصارات في المسرح العملياتي البحري وتأمين السواحل اليمنية.



وأكد الرئيس المشاط على أهمية تعزيز الجاهزية واليقظة للتصدي لأي تهور من قبل الأعداء.. لافتا إلى أهمية دور القوات البحرية في الدفاع عن السواحل اليمنية.



واعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة ما قامت به قوات خفر السواحل مؤخراً من استلام موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى خطوة إيجابية لتنفيذ اتفاق السويد.



وأشار إلى أهمية التركيز على جوانب التدريب والتأهيل والعمل على تجاوز التحديات والصعوبات التي فرضها العدوان والحصار وتحوليها إلى فرص للنجاح .. لافتا إلى ما يمثله الشهر الفضيل من أهمية في تعزيز الوعي والصبر والتغلب على التحديات.



وقال" نستطيع أن نحول كل التحديات إلى فرص إذا انطلقنا بروح إيمانية، وقد رأيتم كيف بدأت العجلة تتحرك في مختلف المجالات وهو نتيجة للإيمان الواعي".



كما أكد الرئيس المشاط أن أعظم سلاح في مواجهة هذا التحدي هو الإيمان والبصيرة والوعي.

سبأ [30/مايو/2019]سبأ