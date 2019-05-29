اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار والسندات لندن - سبأ :



انخفضت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي ارتفعت فيه السندات واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين، مما طغى على الدعم الناتج عن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي تتنامي حدته ليثير الشكوك بشأن نمو الاقتصاد العالمي.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1277.29 دولار للأوقية (الأونصة).



وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1276.30 دولار للأوقية.

واستقر الدولار مقابل عملات منافسة رئيسية حيث أجبر تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين على اللجوء إلى أصول الملاذ الآمن بما في ذلك السندات الحكومية.



ومقابل سلة من ست عملات رئيسية، استقر مؤشر الدولار عند 98.147، ليستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين 98.371 الذي سجله الأسبوع الماضي. والمؤشر مرتفع ما يزيد على اثنين بالمئة منذ بداية العام.



واقتفت الأسهم الآسيوية خسائر نظيرتها الأمريكية اليوم إذ يشير أحدث سجال بين بكين وواشنطن إلى مخاطر حرب تجارية طويلة الأمد.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.3 بالمئة إلى 14.37 دولار للأوقية. كان المعدن انخفض إلى 14.25 دولار الثلاثاء وهو أدنى مستوياته منذ أوائل ديسمبر.



وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 792 دولارا للأوقية، بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوياته منذ 15 فبراير عند 785.50 دولار. وتراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1336.85 دولار للأوقية.

سبأ [30/مايو/2019]سبأ