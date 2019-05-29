محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس المشاط يستقبل أبناء وزير الداخلية السابق اللواء الماوري صنعاء - سبأ :

استقبل الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم أبناء المرحوم وزير الداخلية السابق اللواء الركن عبد الحكيم الماوري.



وخلال اللقاء سلمهم وسام الواجب الذي تم منحه لوالدهم اللواء الماوري تقديرا لجهوده وأدواره الوطنية خلال فترة عمله في مختلف المناصب الأمنية وأخرها وزيرا للداخلية.



وأشاد الرئيس المشاط بناقب اللواء الماوري وإخلاصه في أداء مهامه وسجله المهني الحافل بالإنجازات الأمنية وخاصة خلال قيادته لوزارة الداخلية في أصعب مرحلة يمر بها الوطن.



وأكد أن الوطن خسر برحيله أحد القيادات الوطنية الكفؤة التي حملت على عاتقها هموم الوطن وعملت بتفاني وإخلاص لتكريس الأمن والاستقرار.. لافتا إلى الإنجازات الأمنية التي حققتها وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية خلال قيادته للوزارة.

سبـأ [30/مايو/2019]سبـأ