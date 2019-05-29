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تدشين توزيع المساعدات المالية لكسوة العيد لأسر الشهداء بالمحويت
[30/مايو/2019]
المحويت - سبأ :

دشن وكيل أول محافظة المحويت عزيز الهطفي اليوم مشروع توزيع المساعدات المالية لكسوة العيد لأبناء الشهداء بدعم من مؤسسة رعاية وتأهيل أسر الشهداء.

وفي التدشين بحضور وكيل المحافظة حسين عركاض ثمن الوكيل الهطفي جهود القائمين على المؤسسة في دعم أبناء وذوي الشهداء وتلمس احتياجاتهم.

وأكد أهمية مواصلة تفقد أوضاع أسر الشهداء للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف المعيشية الناتجة عن استمرار العدوان والحصار.

وأشار الوكيل الهطفي الى تضحيات شهداء الوطن وما قدمه دفاعا عن كرامة الشعب والسيادة الوطنية..لافتا إلى أن هذه المبادرة تعد أقل واجب تجاه أسرهم عرفانا بتضحياتهم البطولية.

فيما أوضح مندوب مؤسسة الشهداء بالمحافظة عبد القدوس الحاكم أن المساعدات تأتي في إطار استشعار المؤسسة لواجبها الديني والوطني والإنساني إزاء أوضاع أسر الشهداء والتخفيف من أعباء ومتطلبات رمضان والعيد.

ولفت إلى أن المساعدات تستهدف أبناء وذوي الشهداء في مختلف عزل وقرى مديريات المحافظة وتشمل تقديم مبالغ مالية لشراء ملابس العيد..داعيا رجال الخير والتجار إلى القيام بواجباتهم لدعم هذه الفئة في ظل ما يمر به الوطن من تحديات.

حضر تدشين المساعدات الممثلين المركزيين لمؤسسة الشهداء عادل المتوكل ومحمد الحبشي.
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