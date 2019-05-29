محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادات الدفاع ورئاسة الأركان يختتمون زياراتهم الرمضانية للجرحى في مستشفيات أمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

اختتمت قيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليوم زياراتهم الرمضانية لتفقد أحوال الجرحى والمصابين من منتسبي الجيش واللجان الشعبية الذين يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات ومراكز رعاية الجرحى بأمانة العاصمة.



حيث اطلع رئيس هيئة الاسناد اللوجيستي اللواء صالح الشاعر ومدير الدائرة المالية العميد علي المطري على أحوال الجرحى في عدد من مراكز رعاية الجرحى .. معبرين عن بالغ التقدير والفخر والاعتزاز بالمواقف الجبارة التي يجترحها المقاتلين الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في مواجهة الغزاة والمعتدين مستمدين قوتهم من ايمانهم بالله وعدالة قضيتهم وقدسية الدفاع عن وطنهم وشعبهم.



وقدّم رئيس هيئة الاسناد ومدير الدائرة المالية للجرحى مبالغ مالية، مشيرين إلى أن زيارات الجرحى والمصابين واسر الشهداء هو توجه تحرص عليه القيادة الثورية والسياسية والعسكرية عرفانا ووفاء لهم ولما بذلوه وتقديرا للمواقف والتضحيات والجهود التي بذلوها ويبذلونها في مختلف ميادين الشرف والبطولة.





وأوضحوا بان الشهداء والجرحى كانوا السباقين في الوفاء للقسم الذي أقسموه في الذود عن وطنهم وشعبهم وان دماء وجراح المقاتلين الابطال تعد مفخرة ووساما في جبين تاريخ شعبنا اليمني .. متمنين للجرحى الشفاء العاجل.



واكد الأخوة القادة ان شعبنا اليمني حدد مسار مستقبله واختار طريق الحرية والعزة والكرامة ولن يثنيه العدوان والصعاب مهما كانت.. معبرين عن الشكر والتقدير لادارات وكل العاملين في مراكز رعاية الجرحى على ما يبذلونه من جهود في رعاية وخدمة الجرحى.



من جهتهم عبر الجرحى عن شكرهم وتقديرهم للقيادة العسكرية على هذه الزيارات، مؤكدين استعدادهم للعودة الى جبهات العزة والشرف وبذل أرواحهم رخيصة في سبيل الله والوطن والشعب.

سبـأ [30/مايو/2019]سبـأ