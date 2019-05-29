محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تربية أمانة العاصمة تشكّل فريق إعداد للمصفوفة التنفيذية لمحور التعليم في الرؤية الوطنية صنعاء - سبأ :

يشارك فريق من الكادر التعليمي والتربوي بأمانة العاصمة في إعداد المصفوفة التنفيذية لمحور التعليم في الرؤية الوطنية .



وأكد مدير مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة زياد الرفيق لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم تكليف فريق من الكادر التربوي والتعليمي بالمكتب برئاسة نائب مدير المكتب حميد قطران للمشاركة في إعداد المصفوفة التنفيذية للرؤية الوطنية لمحور التعليم وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية العليا وتنفيذاً لما تضمنته الرؤية الوطنية فيما يخص محور التعليم.



وأوضح مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة أن الفريق المكلف سيعمل على تنفيذ المهام التعليمية التي تضمنها محور التعليم في الرؤية الوطنية وتهدف إلى تحسين وتطوير التعليم وتعزيز مساره وتجويده وتحسين مخرجاته.



وأشار إلى أن الفريق المكلف سيباشر عمله ومهامه التنفيذية في بداية الدوام عقب إجازة عيد الفطر المبارك .

سبـأ [30/مايو/2019]سبـأ