محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل الأمسيات الرمضانية بالمحويت لإحياء يوم القدس المحويت - سبأ :

تتواصل في مديريات محافظة المحويت الأمسيات الرمضانية بمناسبة يوم القدس العالمي.



ففي مديرية شبام كوكبان أقيمت أمسيتان بعزلة شبام وثلاث أمسيات بعدد من مناطق عزلة الأهجر لنشر الوعي في أوساط المجتمع بأهمية الارتباط بالقضية الفلسطنية والدفاع عن مقدسات الأمة.



وفي الأمسيات أشار وكيل المحافظة عبد السلام الذماري إلی خطورة صفقة القرن لتثبيت الوضعية السياسية للكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي.



وأكد علی أهمية مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني الذي أرسی قواعده الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي ويسير علی نهجه أحرار اليمن.



حضر عدد من هذه الأمسيات عضو مجلس النواب عمار خميس ومدير المديرية ناشر حامس وعدد من قيادات المديرية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية.



وفي مديرية الرجم نظمت أمسيتان في عزلتي بني هيثم وبني أسعد دعتا إلی مساندة ونصرة الشعب الفلسطيني والمشاركة الحاشدة في مسيرات إحياء يوم القدس العالمي.



وأكد عضو رابطة علماء اليمن محمد الحكمي ومدير المديرية علي المرجلة أهمية المناسبة كون القضية الفلسطينية لها جذور اسلامية تجمع الأمة وتوحدها وأن القدس هي القضية المركزية للشعوب الاسلامية.



وأشارا إلی أن النظام السعودي يهدف لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه من خلال تبني صفقة القرن التي يتلخص مضمونها في تصفية القضية الفلسطينية والغاء حق العودة ومواصلة تهويد المقدسات الاسلامية.



إلی ذلك أكدت أمسية بمدينة المحويت بحضور مدير المديرية علي النزيلي أن القضية الفلسطينية تهم كل الشعوب العربية والاسلامية وهي محور الصراع بين الخير والشر وينبغي علی أبناء الأمة تعزيز حضورهم لنصرة الأقصی الشريف.



وأكدت كلمات الأمسية أن صفقة القرن تهدف لاقتلاع شعب من أرضة وتشريد شعب بأكمله في أصقاع الأرض.



كما تطرقت أمسية في منطقة قرن المسجد بمديرية بني سعد إلی أهمية المسيرات المناهضة للدول الاستكبارية التي تقودها أميركا وإسرائيل وأدواتهما العربية والصهيونية في العالم.



وأشارت كلمات المشاركين إلی أن القمم الثلاث في مكة برعاية سعودية تهدف لتمرير وتسويق صفقة القرن التي تدعو العرب والمسلمين إلی نسيان القدس وابعاد الأمة الاسلامية عن الاهتمام بالقضية المركزية.

سبـأ [30/مايو/2019]سبـأ