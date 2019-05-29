محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إقامة صلاة الغائب على روح وزير الداخلية السابق اللواء الماوري صنعاء - سبأ :

أقيمت اليوم في العاصمة صنعاء صلاة الغائب على روح وزير الداخلية السابق اللواء الركن عبدالحكيم الماوري الذي وافته المنية منتصف إبريل الماضي في دولة لبنان الشقيقة إثر مرض ألم به.



وكان قد ووري جثمان اللواء الماوري في دولة لبنان بعد أن رفض العدوان السماح بإدخال جثته ودفنها في اليمن .



وقد حضر صلاة الغائب التي أقيمت في جامع الشعب قيادات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية في مقدمتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ومستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى الشيخ مجاهد القهالي وعدد من الوزراء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من المواطنين.



وقد عبر المصلون عن إستنكارهم وإدانهتم للعدوان الذي بالغ في حصاره على الشعب اليمني لدرجة منعه دخول جثامين الموتى .. معتبرين هذا سقوطاً أخلاقياً وجريمةً تضاف إلى جرائم العدوان وتعبر عن مدى الصلف والغطرسة التي وصل إليها.



هذا وكان رئيس مجلس السياسي الأعلى ورئاسة الوزراء ووزارة الداخلية والمؤسسات المدنية والعسكرية قد أصدرت بيانات نعي عبرت فيها عن خالص التعازي والمواساة لأسرة اللواء الركن الماوري ومنتسبي وزارة الداخلية بهذا المصاب.. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فيسح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

سبـأ [30/مايو/2019]سبـأ