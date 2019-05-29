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وزارة العدل تنظم أمسية رمضانية بمناسبة يوم القدس العالمي
[30/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :
أكد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات على أهمية إحياء يوم القدس العالمي والقضية الفلسطينية في نفوس المجتمعات الإسلامية بإعتبارها القضية المركزية للأمة.

وفي أمسية رمضانية نظمتها وزارة العدل  للموثقين والأمناء الشرعيين للارتقاء بالعمل والتحشيد ليوم القدس العالمياعتبر الوزير عقبات أن المشاركة الواسعة في الفعالية الجماهيرية لإحياء يوم القدس العالمي بمسيرات في العاصمة والمحافظات عصر يوم غد الجمعه تحت شعار"لا لصفقة ترامب" يعد يوما مشهودا في تاريخ اليمن المساند والمناصر للقضية الفلسطينية رغم  المنعطف التاريخي والظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.

موضحا أن يوم القدس العالمي يجسد المنزلة الرفيعة للقدس والمسجد الأقصى في قلوب اليمنيين وأفراد الأمة، كما يعكس توحيد كلمة المسلمين لمواجهة مخططات العدو التي تستهدف تمزيق العالم الإسلامي.

وفي الأمسية التي حضرها وكيلا الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي ولقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي أكد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات على أهمية الارتقاء بالعمل وتحسين الاداء خاصة ما يتعلق بأعمال الأمناء الشرعيين ومدراء ورؤساء أقلام التوثيق لدروهم الهام في تحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم وتحري الدقة والنزاهة والمصداقية في تنفيذ مهامهم وفقاً للقانون.

مشيرا إلى أن نظام التوثيق الذي يسعى لإثبات العقود والالتزامات والتصرفات الأخرى بالشروط الشرعية والقانونية يهدف إلى مراجعة العقود بين مكونات المجتمع للتأكد من عدم مخالفتها لإحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والقوانين النافذة وإكسابها الحجة الرسمية والعمل بها وسهولة الفصل بها في حالة المنازعة.

   متطرقاً  إلى الصفات التي يحب أن يتحلى بها رجل التوثيق العدلي والأمين الشرعي من العلم و والنزاهة والمصداقية لارتباط مهامها بحقوق الناس ..منوهاً إلى أن  اختلال عمل الموثق والأمين الشرعي يؤثر على تحقيق  العدالة..

واعتبر وزير العدل القاضي عقبات أن الموثقين والأمناء الشرعيين يمثلون العداله في حد ذاتها لخصوصية وطبيعة عملهم الذي نص عليها القانون لتسهيل إنجاز  معاملات ومصالح المواطنين.

مؤكداً على الدور المناط بالأمناء الشرعيين كلا بمنطقته في الحشد للمشاركة في الفعالية الجماهيرية التي ستقام عصر يوم غد الجمعة لإحياء يوم القدس العالمي و توعية المواطنين بمخططات  العدوان السعودي- الأمريكي للسيطرة على اليمن ومقدراته وخيراته ومصادرة قراره.

سبـأ
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