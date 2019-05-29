تدشين توزيع مساعدات مالية وكسوة العيد لأسر الشهداء في المحويت [30/مايو/2019] المحويت - سبأ :

دشن وكيل أول محافظة المحويت عزيز الهطفي اليوم توزيع مساعدات مالية عيدية وكسوة العيد لأسر الشهداء بدعم من مؤسسة رعاية وتأهيل أسر الشهداء.



وفي التدشين بحضور وكيل المحافظة حسين عركاض..ثمن الوكيل الهطفي جهود القائمين علي المؤسسة في دعم أبناء وذوي الشهداء وتلمس احتياجاتهم.



وأكد أهمية مواصلة تفقد أوضاع أسر الشهداء للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف المعيشية الناتجة عن استمرار العدوان والحصار.



وأشار الوكيل الهطفي إلي تضحيات شهداء الوطن وما قدمه دفاعا عن كرامة الشعب والسيادة الوطنية..لافتا إلي أن هذه المبادرة تعد أقل واجب تجاه أسرهم عرفانا بتضحياتهم البطولية.



فيما أوضح مندوب مؤسسة الشهداء بالمحافظة عبد القدوس الحاكم أن المساعدات تأتي في إطار استشعار المؤسسة لواجبها الديني والوطني والانساني إزاء أوضاع أسر الشهداء والتخفيف من أعباء ومتطلبات رمضان والعيد.



ولفت الى أن المساعدات تستهدف أبناء وذوي الشهداء في مختلف عزل وقرى مديريات المحافظة وتشمل تقديم مبالغ عيدية وملابس العيد..داعيا رجال الخير والتجار إلي القيام بواجباتهم لدعم هذه الفئة في ظل ما يمر به الوطن من تحديات.



حضر تدشين المساعدات الممثلين المركزيين لمؤسسة الشهداء عادل المتوكل ومحمد الحبشي.



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