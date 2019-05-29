مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة وتدمير آليتين بكسر زحف لهم بتعز كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم زحفا واسعا لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي بمدينة تعز. فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة) وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحرب التي يشنها النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذرة".ودعا لودريان في تصريح له نقلتة وكالة أنباء رويترز اليوم كلا من السعودية والإمارات العربية إلى العمل على وقف هذه الحرب. اختتام الحملة الوطنية لحماية المستهلك بحضور رئيس الوزراء أشاد رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، بالنجاحات التي حققتها الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة على مدى أكثر من شهر في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات . الروضة يتغلب على المطابع ويتوج بدوري الأهلي الرمضاني ال 36 توج فريق شركة الروضة بلقب دوري الأهلي الرمضاني ال 36 لكرة القدم، نظمه النادي بمشاركة عدد من الأندية والشركات والمؤسسات.