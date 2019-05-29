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كسر زحف لمرتزقة العدوان بمنطقة شخب في قعطبة بالضالع
[30/مايو/2019] الضالع - سبأ :
أفشل أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم زحفا واسعا لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي على منطقة شخب بمديرية قعطبة محافظة الضالع.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحف للمرتزقة في منطقة شخب بقعطبة استمر ست ساعات وتدمير آلية ومصرع العشرات بينهم قيادات وجرح 28 آخرين وفرار من تبقى.
وأكد المصدر مصرع قائد ما يسمى اللواء اباول مقاومة القيادي المرتزق العميد سيف سكره أثناء التصدي لزحف العدوان في قعطبة.
سبأ