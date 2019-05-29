ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 30 - مايو - 2019 الساعة 04:21:23م
مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة وتدمير آليتين بكسر زحف لهم بتعز
كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم زحفا واسعا لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي بمدينة تعز.
فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة)
وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحرب التي يشنها النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذرة".ودعا لودريان في تصريح له نقلتة وكالة أنباء رويترز اليوم كلا من السعودية والإمارات العربية إلى العمل على وقف هذه الحرب.
اختتام الحملة الوطنية لحماية المستهلك بحضور رئيس الوزراء
أشاد رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، بالنجاحات التي حققتها الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة على مدى أكثر من شهر في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات .
الروضة يتغلب على المطابع ويتوج بدوري الأهلي الرمضاني ال 36
توج فريق شركة الروضة بلقب دوري الأهلي الرمضاني ال 36 لكرة القدم، نظمه النادي بمشاركة عدد من الأندية والشركات والمؤسسات.
آخر الأخبار:
مستوطنون يعتدون على أراضي الفلسطينيين غرب رام الله
بنيان توزع 270 سلة غذائية بمديرية بني مطر لأسر الشهداء والجرحى والمرابطين
يوم القدس العالمي .. القضية الفلسطينية في وجدان كل يمني
طهران: (صفقة القرن) ترمي لتصفية القضية الفلسطينية ويجب العمل على منع تمريرها
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
بنيان توزع 270 سلة غذائية بمديرية بني مطر لأسر الشهداء والجرحى والمرابطين
[30/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

وزعت مؤسسة بنيان التنموية اليوم 270 سلة غذائية على أسر الشهداء والجرحى والمرابطين بمنطقة الحدب مديرية بني مطر.

وخلال التوزيع أكد ضابط مشروع السلال الغذائية بمؤسسة بنيان طه الشهاري أهمية توزيع السلال الغذائية للتخفيف من معاناة الأسر الفقيرة والمحتاجة ووفاءً لأسر الشهداء والجرحى والمرابطين في جبهات العزة و الكرامة .

وأشار إلى أن السلال الغذائية تستهدف 270 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا وأسر الشهداء والجرحى والمرابطين من أبناء مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

ولفت الشهاري إلى حرص مؤسسة بنيان على تعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز صمود الشعب اليمني في وجه العدوان والحصار.

واعتبر توزيع هذه السلال عرفانا بتضحيات الشهداء وأسرهم في سبيل الدفاع عن الوطن .. مؤكدا اهتمام المؤسسة بأسر الشهداء والجرحى والمرابطين من خلال تمكينهم وتنميتهم في مختلف المجالات بهدف تحسين مستواهم وصولا إلى الاكتفاء الذاتي.

من جانبه أكد محمد القرعي في كلمته عن أبناء المنطقة أهمية توزيع سلال غذائية للتخفيف من معاناة الأسر المستهدفة وتعزيزا للصمود المجتمعي في وجه العدوان.

وعبر عن تقديره لمؤسسة بنيان لتوزيع السلال الغذائية على أبناء منطقة الحدب بمديرية بني مطر باعتبارها من المناطق المحرومة التي لم يتم توزيع أي مساعدات من قبل أي منظمة.

ونوه بدور مؤسسة بنيان التنموية في مختلف المجالات وجهودها في الدعم والاهتمام بأسر الشهداء و الجرحى والمرابطين في مختلف المناطق.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة وتدمير آليتين بكسر زحف لهم بتعز
يوم القدس العالمي .. القضية الفلسطينية في وجدان كل يمني
مناقشة خطة صندوق نظافة الحديدة خلال إجازة عيد الفطر
عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية تكبد مرتزقة الجيش السعودي خسائر فادحة
مقتل 6 أشخاص في تفجير بجامعة عسكرية في كابول
رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الكرواتي بالعيد الوطني لبلاده
قوى العدوان تكثف خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
مناقشة الجوانب المتصلة بمشاريع مواجهة الكوليرا باليمن
منظمة الصحة العالمية تقدم مولد كهربائي لمستشفى دار السلام بالحديدة
قنص أربعة مرتزقة وتدمير آليتين بالجوف
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق هدنة الحديدة وغارات على صنعاء وحجة
[29/مايو/2019]
طيران العدوان يشن 10 غارات على محافظة صنعاء
[28/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حجة
[27/مايو/2019]
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
[27/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by