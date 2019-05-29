محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بنيان توزع 270 سلة غذائية بمديرية بني مطر لأسر الشهداء والجرحى والمرابطين



وزعت مؤسسة بنيان التنموية اليوم 270 سلة غذائية على أسر الشهداء والجرحى والمرابطين بمنطقة الحدب مديرية بني مطر.



وخلال التوزيع أكد ضابط مشروع السلال الغذائية بمؤسسة بنيان طه الشهاري أهمية توزيع السلال الغذائية للتخفيف من معاناة الأسر الفقيرة والمحتاجة ووفاءً لأسر الشهداء والجرحى والمرابطين في جبهات العزة و الكرامة .



وأشار إلى أن السلال الغذائية تستهدف 270 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا وأسر الشهداء والجرحى والمرابطين من أبناء مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.



ولفت الشهاري إلى حرص مؤسسة بنيان على تعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز صمود الشعب اليمني في وجه العدوان والحصار.



واعتبر توزيع هذه السلال عرفانا بتضحيات الشهداء وأسرهم في سبيل الدفاع عن الوطن .. مؤكدا اهتمام المؤسسة بأسر الشهداء والجرحى والمرابطين من خلال تمكينهم وتنميتهم في مختلف المجالات بهدف تحسين مستواهم وصولا إلى الاكتفاء الذاتي.



من جانبه أكد محمد القرعي في كلمته عن أبناء المنطقة أهمية توزيع سلال غذائية للتخفيف من معاناة الأسر المستهدفة وتعزيزا للصمود المجتمعي في وجه العدوان.



وعبر عن تقديره لمؤسسة بنيان لتوزيع السلال الغذائية على أبناء منطقة الحدب بمديرية بني مطر باعتبارها من المناطق المحرومة التي لم يتم توزيع أي مساعدات من قبل أي منظمة.



ونوه بدور مؤسسة بنيان التنموية في مختلف المجالات وجهودها في الدعم والاهتمام بأسر الشهداء و الجرحى والمرابطين في مختلف المناطق.

سبأ [30/مايو/2019] صنعاء - سبأ:سبأ