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  عربي ودولي
طهران: (صفقة القرن) ترمي لتصفية القضية الفلسطينية ويجب العمل على منع تمريرها
[30/مايو/2019]
طهران - سبأ:
دعت وزارة الخارجية الإيرانية الدول الإسلامية للعمل على منع تمرير (صفقة القرن) التي ترمي لتصفية القضية الفلسطينية.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها اليوم نقلته وكالة الانباء السورية إن “الظروف التي تمر بها فلسطين والمنطقة اليوم تستوجب من الشعوب والحكومات الإسلامية الحفاظ أكثر مما مضى على الوحدة والتضامن والبقاء في أقصى درجات اليقظة أمام العدو المشترك المتمثل بالكيان الصهيوني ومقاومة مخططات هذا الكيان وحماته الرامية لإثارة التفرقة في صفوف الأمة الإسلامية ونسيان القضية الفلسطينية بصفتها القضية الجوهرية للعالم الإسلامي وكذلك منع تمرير صفقاتهم السياسية كالمشروع المسمى (صفقة القرن) وتنظيم مؤتمر الخداع والتضليل في البحرين”.

وجدد البيان التأكيد على أن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة لن يتم سوى بإحقاق الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم ومنح هذا الشعب حقه في تقرير مصيره.

ونوه البيان بنضالات الشعب الفلسطيني داعياً الشعب الإيراني وجميع الشعوب الإسلامية والحرة في العالم للمشاركة الفاعلة في مسيرات يوم القدس العالمي الذي يصادف يوم غد تعبيراً عن الوقوف إلى جانب فلسطين وشعبها في نضاله العادل.

سبأ
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