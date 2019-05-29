اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 179ر0 بالمائة مسقط - سبأ:

أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى (15ر3934) نقطة منخفضًا بـ (06ر7) نقطة وبنسبة (179ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (21ر3941) نقطة.



وقد بلغت قيمة التداول مليونًا و(699) ألفًا و(180) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (57ر19) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(112) ألفًا و(732) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة



(008ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (47ر18) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (251) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (80ر14)بالمائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (326) ألف ريال عماني أي ما نسبته (16ر19) بالمائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (74) ألف ريال عماني وبنسبة (36ر4) بالمائة.

سبأ [30/مايو/2019]سبأ