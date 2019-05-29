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بوينغ تعترف بأخطاء في مؤشر الانذار في ماكس 737
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  اقتصاد
بوينغ تعترف بأخطاء في مؤشر الانذار في ماكس 737
[30/مايو/2019]
نيويورك –سبأ:
 أقرت مجموعة بوينغ الأميركية بوجود "أخطاء" في عمل مؤشر الإنذار الذي يفترض أن يكشف عن حالات الخلل في نظام تعزيز خصائص المناورة في طائرتها "737 ماكس" التي أدى تحطم اثنتين منها الى مقتل 346 شخصا.

وقال رئيس مجلس إدارة بوينغ دينيس مويلنبورغ في مقابلة مع قناة "سي بي اس" "لم نطبق هذه الوظيفة بشكل سليم".

وكانت مصادر قريبة من الملف ذكرت لوكالة الصحافة الفرنسية نهاية ابريل أن بوينغ عطلت نظام الإنذار بدون أن تبلغ السلطات التنظيمية ولا الشركات الجوية التي لم تشتر هذا النظام.

وفي مواجهة الانتقادات، قررت بوينغ أن يصبح مؤشر الإنذار من الوظائف الأساسية والمجانية لكل زبائن "737 ماكس" بعد أن تحصل على الضوء الأخضر لعودة تحليق طائراتها.

سبأ
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