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  عربي ودولي
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية
[30/مايو/2019]
رام الله –سبأ:
 شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات طالت 14 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن طوباس ونابلس وقلقيلية والخليل ورام الله والبيرة واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.

إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرية العراقيب الواقعة في منطقة النقب بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 للمرة الـ 145.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال يرافقها عدد من الجرافات اقتحمت القرية وهدمت منازل الفلسطينيين وخيمهم وشردت عائلاتهم.

ويؤكد أهالي قرية العراقيب استمرارهم بمعركة الصمود على أراضيهم وإعادة بناء منازلهم ونصب الخيم مجدداً مشددين على رفضهم مخططات سلطات الاحتلال التي هدمت عشرات القرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بهدف تشريد أهلها ومصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات ضمن مخطط لتهويد هذه القرى.

وفي الضفة الغربية هدمت قوات الاحتلال اليوم منشآت فلسطينية في الأغوار الشمالية.

وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الرأس الأحمر وهدمت منزلين فلسطينيين ومخزن أعلاف وحظيرة مواش.

وتصعد سلطات الاحتلال من اعتداءاتها على الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم بهدف تهجيرهم من أرضهم وتهويدها متجاهلة القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.

سبأ
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