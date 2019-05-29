ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 30 - مايو - 2019 الساعة 02:51:24م
عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية تكبد مرتزقة الجيش السعودي خسائر فادحة
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية على مواقع وتجمعات مرتزقة جيش العدو السعودي وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية
فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة)
وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحرب التي يشنها النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذرة".ودعا لودريان في تصريح له نقلتة وكالة أنباء رويترز اليوم كلا من السعودية والإمارات العربية إلى العمل على وقف هذه الحرب.
اختتام الحملة الوطنية لحماية المستهلك بحضور رئيس الوزراء
أشاد رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، بالنجاحات التي حققتها الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة على مدى أكثر من شهر في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات .
الروضة يتغلب على المطابع ويتوج بدوري الأهلي الرمضاني ال 36
توج فريق شركة الروضة بلقب دوري الأهلي الرمضاني ال 36 لكرة القدم، نظمه النادي بمشاركة عدد من الأندية والشركات والمؤسسات.
آخر الأخبار:
طهران: (صفقة القرن) ترمي لتصفية القضية الفلسطينية ويجب العمل على منع تمريرها
مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 179ر0 بالمائة
بوتين يقدم مشروع قانون لوقف العمل بمعاهدة الصواريخ مع أمريكا
بوينغ تعترف بأخطاء في مؤشر الانذار في ماكس 737
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية تكبد مرتزقة الجيش السعودي خسائر فادحة
[30/مايو/2019]
محافظات - سبأ:
 نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية على مواقع وتجمعات مرتزقة جيش العدو السعودي وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي في شجع قبالة نجران أسفرت عن مقتل وجرح عدد منهم واغتنام أسلحة متنوعة، وتم تدمير آلية ومدرعة عسكريتين في موقع الصوح.

وقال المصدر إنه تم كسر زحف للمرتزقة في الربوعة بعسير استمر ساعات وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم إحراق رشاش عيار 12.7 ومصرع طاقمه بصاروخ موجه قبالة جبل قيس في جيزان.

وأشار المصدر إلى إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في جبهة عصيفرة بمحافظة تعز ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم وفرار من تبقى .

وأوضح المصدر أنه تم تفجير آلية للمرتزقة حول مجمع المتون بمحافظة الجوف ومصرع وجرح من على متنها، لافتاً إلى استهداف رشاش عيار 14.5 بصاروخ موجه في جبهة سلبة بمديرية خب والشعف .

وأفاد المصدر أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة شرق جبل النار بمحافظة حجة أسفرت عن مصرع وجرح عدد منهم.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة خطة صندوق نظافة الحديدة خلال إجازة عيد الفطر
مقتل 6 أشخاص في تفجير بجامعة عسكرية في كابول
رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الكرواتي بالعيد الوطني لبلاده
قوى العدوان تكثف خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
مناقشة الجوانب المتصلة بمشاريع مواجهة الكوليرا باليمن
منظمة الصحة العالمية تقدم مولد كهربائي لمستشفى دار السلام بالحديدة
قنص أربعة مرتزقة وتدمير آليتين بالجوف
مناقشة مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن
لقاء بمديرية الحوك بالحديدة يؤكد على الاحتشاد في مسيرة يوم القدس
مناقشة إمكانية دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمحطة كهرباء رأس كتنيب بالحديدة
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق هدنة الحديدة وغارات على صنعاء وحجة
[29/مايو/2019]
طيران العدوان يشن 10 غارات على محافظة صنعاء
[28/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حجة
[27/مايو/2019]
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
[27/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by