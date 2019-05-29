محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية تكبد مرتزقة الجيش السعودي خسائر فادحة محافظات - سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية على مواقع وتجمعات مرتزقة جيش العدو السعودي وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي في شجع قبالة نجران أسفرت عن مقتل وجرح عدد منهم واغتنام أسلحة متنوعة، وتم تدمير آلية ومدرعة عسكريتين في موقع الصوح.



وقال المصدر إنه تم كسر زحف للمرتزقة في الربوعة بعسير استمر ساعات وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم إحراق رشاش عيار 12.7 ومصرع طاقمه بصاروخ موجه قبالة جبل قيس في جيزان.



وأشار المصدر إلى إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في جبهة عصيفرة بمحافظة تعز ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم وفرار من تبقى .



وأوضح المصدر أنه تم تفجير آلية للمرتزقة حول مجمع المتون بمحافظة الجوف ومصرع وجرح من على متنها، لافتاً إلى استهداف رشاش عيار 14.5 بصاروخ موجه في جبهة سلبة بمديرية خب والشعف .



وأفاد المصدر أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة شرق جبل النار بمحافظة حجة أسفرت عن مصرع وجرح عدد منهم.

سبأ [30/مايو/2019]سبأ