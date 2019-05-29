[30/مايو/2019]
كابول –سبأ:
لقي 6 أشخاص مصرعهم اليوم إثر قيام انتحاري بتفجير نفسه في مدخل جامعة عسكرية في مدينة كابول حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن المتحدث باسم الشرطة الأفغانية فردوس فارامارز قوله إن ستة أشخاص آخرون على الأقل أصيبوا في التفجير الذي وقع عند بوابة جامعة مارشال فهيم العسكرية في غرب كابول.
وأضاف" أن القوات الأمنية رصدت الانتحاري ولكنه فجر المتفجرات التي بحوزته".
وقال مصدر عسكري إن التفجير وقع أثناء مغادرة الطلاب للجامعة.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.
سبأ