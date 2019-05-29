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آخر تحديث: الخميس، 30 - مايو - 2019 الساعة 02:51:24م
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  رياضة
تشيلسي يتوج بطلا للدوري الأوروبي بفوزه على ارسنال 4 / 1
[30/مايو/2019]
باكو-سبأ:
توج تشيلسي بلقب بطولة الدوري لأوروبي لكرة القدم بعدما تغلب على جاره أرسنال 4 / 1 مساء امس في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الاستاد الأولمبي في باكو عاصمة اذربيجان.

وتقدم تشيلسي بثلاثة أهداف سجلها أوليفيه جيرو، لاعب أرسنال السابق،وبيدرو وإيدين هازارد في الدقائق 49 و60 و64 ، وجاء هدف هازارد من ضربة جزاء.

بعدها رد أرسنال بهدف سجله البديل أليكس إيوبي في الدقيقة 69 قبل أن يختتم هازارد التسجيل بالهدف الثاني له والرابع لتشيلسي في الدقيقة 72 .

وهذا اللقب هو الأول لتشيلسي بقيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري بينما فشل مدرب أرسنال أوناي إيميري في إحراز اللقب للمرة الرابعة بعدما سبق له أن رفع الكأس 3 مرات مع اشبيلية الإسباني.

سبأ
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