عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية تكبد مرتزقة الجيش السعودي خسائر فادحة نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية على مواقع وتجمعات مرتزقة جيش العدو السعودي وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة) وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحرب التي يشنها النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذرة".ودعا لودريان في تصريح له نقلتة وكالة أنباء رويترز اليوم كلا من السعودية والإمارات العربية إلى العمل على وقف هذه الحرب. اختتام الحملة الوطنية لحماية المستهلك بحضور رئيس الوزراء أشاد رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، بالنجاحات التي حققتها الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة على مدى أكثر من شهر في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات . الروضة يتغلب على المطابع ويتوج بدوري الأهلي الرمضاني ال 36 توج فريق شركة الروضة بلقب دوري الأهلي الرمضاني ال 36 لكرة القدم، نظمه النادي بمشاركة عدد من الأندية والشركات والمؤسسات.