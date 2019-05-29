محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الجوانب المتصلة بمشاريع مواجهة الكوليرا باليمن صنعاء - سبأ:



ناقش وكيل الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية لقطاع التعاون الإنساني عبدالفتاح عردوم، أمس مع نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" كرسبن روكاشا، الجوانب المتصلة بالمشاريع الخاصة بمواجهة وباء الكوليرا باليمن.



وتطرق اللقاء الذي ضم رئيس وحدة تنسيق الوصول ومنع التضارب بالمكتب كيث ستانسكي ونائب مدير صندوق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جورجيس، إلى أسباب انتشار الكوليرا وضرورة إعادة النظر في طريقة التعامل مع هذا الوباء وإيجاد حلول جذرية للقضاء عليه.



وفي اللقاء أشار الوكيل عردوم إلى ضرورة إيجاد حلول لتحسين خدمة النظافة في سائلة صنعاء التي يتسبب هطول الأمطار وتدفق السيول فيها في نقل النفايات وانتشار الأوبئة والأمراض.



وأكد على أهمية أن تعمل المنظمات حسب الاتفاقيات الموقعة، وعدم تغيير مسار العمل الإنساني.. مشددا على ضرورة يمننة الوظائف وتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية.



حضر اللقاء مدير عام المنظمات الأممية تركي جمال ومدير عام المنظمات الدولية نوال الكبسي ومدير عام المشاريع حمزة النعيمي.

سبأ [30/مايو/2019]سبأ