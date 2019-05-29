[30/مايو/2019] الحديدة - سبأ:
تسلم مستشفى دار السلام للصحة النفسية بمحافظة الحديدة، أمس مولد كهربائي بقدرة 200 كيلو وات مقدم من مكتب منظمة الصحة العالمية بالمحافظة .
وخلال التسليم أشاد مدير عام المستشفى الدكتور عبد الكريم النجدي بمبادرة المنظمة في دعم المستشفى بالمولد الكهربائي وبما يسهم في أستمرار تقديم خدماته الصحية ، والتخفيف من معاناة المرضى ونزلاء الدار خاصة في فصل الصيف.
فيما عبر مدير الشؤون المالية والإدارية بالدار خالد الذبحاني عن إمتنانه لمنظمة الصحة العالمية لهذه اللفتة الإنسانية في ظل الظروف الصعبة نتيجة العدوان والحصار المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.
سبأ