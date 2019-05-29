مناقشة مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن [30/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

ناقش وكيل الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكواث لقطاع التخطيط والبرامج ماجد عزان، مع نائبة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" سورايو بزوروكوفا، المشاريع والبرامج التي ينفذها البرنامج والاحتياجات الطارئة في ظل العدوان على اليمن.



وتطرق اللقاء الذي حضرته مديرة البرامج في البرنامج الإنمائي إلى أوضاع النازحين العائدين في محافظة الضالع ومديرياتها والذي بلغ حوالي اربعة آلاف و600 نازح حتى آخر إحصائية، وضرورة توجية المنظمات العاملة بالإسراع في تقديم المساعدات الإيوائية والغذائية للتخفيف من معاناتهم .



كما تناول اللقاء مشروعي الكهرباء في محافظة الحديدة، وإلتزمت الهيئة الوطنية بتقديم التسهيلات لهذا المشروع الهام.



وفي اللقاء أكد الوكيل عزان أن الهيئة تعمل مع مختلف الجهات المعنية على معالجة أي صعوبات تواجه عمل المنظمات الدولية في اليمن ، مشيرا إلى ضرورة تفعيل جوانب التنسيق بما يخدم العمل الإنساني.



وأكد استعداد الهيئة للتعاون مع المنظمات الدولية وتسهيل مهامها وأنشطتها الإنسانية والإغاثية في اليمن.



وشدد عزان على المنظمات رفع تقريرها حول المشاريع التي تنفذها من أجل الإستفادة منها ، معتبرا إي تقاعس في هذا الجانب غير مقبول.



ولفت وكيل الهيئة الوطنية إلى ضرورة توقيع الاتفاقيات واعتمادها مع شركاء البرنامج من قبل الهيئة الوطنية لتسهيل أعمالها.



من جانبها عبرت ممثلة البرنامج عن شكرها وتقديرها لكافة التسهيلات المقدمة من الهيئة لجميع المنظمات الانسانية في اليمن لتمكينها من تنفيذ انشطتها وأهدافها الانسانية.

سبأ