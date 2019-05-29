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لقاء بمديرية الحوك بالحديدة يؤكد على الاحتشاد في مسيرة يوم القدس
[30/مايو/2019]
الحديدة - سبأ:

اكد لقاء موسع بمديرية الحوك محافظة الحديدة نظم أمس تحت شعار " القدس قضيتنا الاولى"  على ضرورة الاحتشاد الجماهيري الكبير في مسيرة يوم القدس العالمي الجمعة القادمة.


واوضح القائم باعمال محافظ المحافظة محمد عياش قحيم خلال اللقاء الذي حضره وكيلا المحافظة عبدالجبار محمد احمد وعلي قشر، أهمية المشاركة الفاعلة في مسيرة يوم القدس العالمي ،لدعم حق الشعب الفلسطيني في استعادة اراضيه المحتلة وعاصمته القدس.



ولفت قحيم إلى البطولات الكبيرة التي يسطرها رجال الجيش واللجان الشعبية في كافة جبهات البطولة والشرف والعزة والكرامة للدفاع عن الأرض والعرض اليمني.



فيما دعا القائم بأعمال مدير عام مديرية الحوك علي باري جرب المشاركين في اللقاء من عقال ووجها وخطباء مساجد إلى حث المواطنين على المشاركة في مسيرة القدس العالمي يوم الجمعة القادمة.

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