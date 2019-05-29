مناقشة إمكانية دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمحطة كهرباء رأس كتنيب بالحديدة

الحديدة - سبأ :

ناقش إجتماع بمحطة كهرباء رأس كتنيب البخارية بمحافظة الحديدة برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم، إمكانية دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة تشغيل الكهرباء بالحديدة وتعزيز سبل إستمرارية تشغيل المحطة الكهربائية .

وأستعرض الإجتماع الذي ضم مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالحديدة جانتوماس هيمسترا الصعوبات التي تواجه جهود تشغيل الكهرباء في الحديدة جراء العدوان والحصار.

وتطرق الاجتماع إلى معاناة المواطنين نتيجة توقف التيار الكهربائي خصوصا في فصل الصيف وأهم احتياجات الكهرباء من الصيانة وقطع الغيار والنفقات التشغيلية والوقود ودعم العاملين والموظفين فيها.

وفي الاجتماع أكد قحيم الحرص على إعادة تشغيل كهرباء المحافظة العمومية بصورة دائمة، مشيرا إلى أن الحصار الذي يفرضه العدوان ومنعه لدخول المازوت والديزل للمحطات ضاعف من معاناة أبناء الحديدة خصوصا في فترة الصيف الذي تصل فيه درجة الحرارة لأعلى مستوياتها.

وشدد القائم بأعمال محافظ الحديدة على أهمية دعم قطاع الكهرباء بتوفير المشتقات النفطية لضمان استمرارية تشغيل محطة رأس كتنيب لتغطية احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الغسيل الكلوي والسرطان والسجون والجهات الخدمية بالتيار الكهربائي.

وقال: دعم الكهرباء في الوقت الحالي يمثل ضرورة ملحة لتخفيف معاناة المواطنين، كما أن دعمها يعتبر عمل إنساني وفي الطريق الصحيح في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه الحديدة ".

وأشاد قحيم بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن في العديد من المجالات وفي المقدمة العمل على معالجة الوضع الإنساني والإغاثي بالمحافظة.

وأكد أهمية تكاتف الجهود والمساعي لإعادة تشغيل التيار الكهربائي الذي توقف بسبب استهداف المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء وتعرضها لأضرار وخسائر أدت إلى توقفها .

من جانبه أكد مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالحديدة أن البرنامج سيعمل حسبما هو متاح على تعزيز سبل المعيشة وتحسين خدمات المعيشة بتبني مشاريع مدرة للدخل لدعم المواطنين والمساهمة في دعم عدد من القطاعات مستقبلا.

وأشار إلى أن البرنامج في الوقت الراهن سيبحث عن مساهمين وممولين لدعم قطاع الكهرباء بإعتبار إن ما رفع من المسؤولين فيما يتعلق بدعم قطاع الكهرباء بالمحافظة كبيرا جدا ولا يتناسب مع امكانيات البرنامج .

وكان قحيم ومعه مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالحديدة جانتوماس هيمسترا وعضو فريق التنسيق المشترك بالوفد الوطني العميد محمد القادري ومدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث بالمحافظة جابر حسين الرازحي إطلعوا على سير العمل في عدد من المرافق التابعة للمحطة والاجراءات التى أتخذت مؤخرا لتشغيلها والصعوبات التي تقف أمام العاملين فيها.

وحث قحيم إدارة المحطة والفنيين والمهندسين على مضاعفة الجهود والحفاظ على استمرارية التشغيل .

واستمعا من نائب مدير المحطة المهندس عبدالله عبد المجيد إلى شرح عن عملية وضروف تشغيل المحطة التي تمت بواسطة المهندسين والفنيين بالمحطة والصعوبات التي واجهتهم أثناء عملية إعادة التشغيل.

وأوضح أن ما تنتجه المحطة حاليا من الطاقة 8 ميجاوات في ظل الإفتقار الشديد للمازوت والصيانة وقطع الغيار.

[30/مايو/2019]سبـأ