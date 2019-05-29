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قيادات تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان تدعو لإحياء يوم القدس العالمي
[30/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

دعت قيادات الأحزاب المناهضة للعدوان إلى إحياء يوم القدس العالمي، لما له من رمزية تجسد أهمية المقدسات الإسلامية والدفاع عنها ورسالة شعبية لمواجهة ما يسمى بصفقة القرن.

وأكدت في أمسية رمضانية بحضور عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد وقيادات الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان وعدد من الشخصيات السياسية، أهمية مشاركة القوى والمكونات السياسية في فعالية يوم القدس العالمي الجمعة المقبلة.

وأكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله أهمية تفاعل الجميع في إحياء هذه الذكرى السنوية ووجوب الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في وجه مؤامرة تهويد القدس ومحاولة تمرير صفقة القرن.

وقال " أمريكا تسعى لجعل المنطقة العربية في حالة قلق مستمر حتى يتسنى لها التحكم في مصير شعوبها، عبر تخاذل وخضوع حكامها ".

فيما أشار رئيس تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان أمين عام حزب الكرامة اليمني عبدالملك الحجري إلى أهمية إحياء يوم القدس العالمي .. داعيا الجميع إلى المشاركة الفاعلة في هذه الذكرى الجمعة المقبلة.

وأشار إلى أن العدو الأمريكي الصهيوني يحاول بتواطؤ بعض الأنظمة العربية الرجعية تمرير ما يسمى بصفقة القرن .. مؤكدا أنها ستفشل بصمود محور المقاومة والممانعة وتكاتف جهود الشعوب الإسلامية في مواجهتها.

ولفت الحجري إلى أن إحياء يوم القدس العالمي يأتي في إطار توحيد الشعوب الإسلامية وتوجيه البوصلة إلى العدو الصهيوني لاسيما بعد التحركات الأمريكية والصهيونية الأخيرة والتقارب مع بعض الأنظمة العربية وفي مقدمتها السعودية والإمارات.

فيما أشار عضو مجلس الشورى مصلح أبوشعر وأمين سر حزب جبهة التحرير عارف العامري إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأولى للأمة العربية والإسلامية.

واعتبرا المشاركة في فعالية يوم القدس العالمي في ظل المرحلة الراهنة، خطوة في الإتجاه الصحيح لمواجهة الكيان الصهيوني وإسقاط صفقة القرن .

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