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نائب وزير الأوقاف يؤكد أهمية المشاركة الفاعلة في يوم القدس العالمي
[30/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

أكد نائب وزير الأوقاف العلامة فؤاد ناجي ، على أهمية المشاركة بفاعلية في يوم القدس العالمي الجمعة المقبل، نصرة للأقصى وللتأكيد ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في اليمن .



وأشار في أمسية رمضانية نظمها مكتب التربية والتعليم بمديرية بلاد الروس محافظة صنعاء أمس ، إلى أهمية الاقتداء بالإمام على كرم الله وجهه في زهده وشجاعته ومواقفه في التصدي للطغيان.. مؤكدا ضرورة بذل  المزيد من العطاء في سبيل مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



فيما أكد مدير المديرية صرقح على صرقح ضرورة استلهام الدروس من شجاعة الإمام علي في مواجهة الظلم والعدوان .. مشيرا إلى أهمية رفد الجبهات بالرجال والعتاد.



وثمن جهود الكادر التعليمي في إنجاح العملية التعليمية. . لافتا إلى الاستعداد لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العملية الإمتحانية.



بدوره أشار نائب مدىر مكتب التربية بالمحافظة يحيى القنوص إلى ضرورة تعاون السلطة المحلية والمشائخ والأعيان وأولياء الأمور في إنجاح الامتحانات.



ولفت إلى أهمية اغتنام ليالي الشهر الكريم في التوعية بإرساء مبادئ التسامح والاخاء والوقوف في خندق واحد للتصدي للعدوان.



حضر الأمسية مدير مكتب التربية بالمديرية على العمري ونائب مدير مستشفى وعلان الدكتور عبداللطيف الديلمي والمشائخ والأعيان والتربويين.
كما أقيمت بمديرية الطيال أمسية رمضانية بذكرى استشهاد الإمام علي نظمها مكتب التربية بالمديرية.



وفي الأمسية دعا نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة أمين سنان إلى الاقتداء بالإمام علي في شجاعته وزهده وتضحيته ونصرته للدين الإسلامي.
ونوه بدور المجتمع المحلي في تتويج العام الدراسي بالنجاح من خلال التعاون مع القطاع التربوي في إنجاح العملية الإمتحانية.



فيما أكد مدير مكتب التربية بالمديرية علي الاشول الحرص على إنجاح الامتحانات.. مثمنا جهود الكادر التعليمي في استمرارية المسيرة التعليمية.



حضر الفعالية امين عام المجلس المحلي أحمد النيني والتربويين والمشائخ والأعيان.

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