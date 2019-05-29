ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 30 - مايو - 2019 الساعة 12:59:04ص
صدور قرار بمنح اللواء عبد الحكيم الماوري وسام الواجب
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (114) لسنة 2019م بمنح اللواء الركن عبدالحكيم احمد صالح الماوري وزير الداخلية السابق وسام الواجب .
فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة)
وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحرب التي يشنها النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذرة".ودعا لودريان في تصريح له نقلتة وكالة أنباء رويترز اليوم كلا من السعودية والإمارات العربية إلى العمل على وقف هذه الحرب.
اختتام الحملة الوطنية لحماية المستهلك بحضور رئيس الوزراء
أشاد رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، بالنجاحات التي حققتها الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة على مدى أكثر من شهر في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات .
الروضة يتغلب على المطابع ويتوج بدوري الأهلي الرمضاني ال 36
توج فريق شركة الروضة بلقب دوري الأهلي الرمضاني ال 36 لكرة القدم، نظمه النادي بمشاركة عدد من الأندية والشركات والمؤسسات.
آخر الأخبار:
مناقشة إمكانية دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمحطة كهرباء رأس كتنيب بالحديدة
قيادات تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان تدعو لإحياء يوم القدس العالمي
نائب وزير الأوقاف يؤكد أهمية المشاركة الفاعلة في يوم القدس العالمي
اللقاء المشترك ينظم أمسية رمضانية إحياءا ليوم القدس العالمي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اللقاء المشترك ينظم أمسية رمضانية إحياءا ليوم القدس العالمي
[30/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

نظمت أحزاب اللقاء المشترك أمسية رمضانية بصنعاء بعنوان " إحياء يوم القدس العالمي إسقاط لصفقة قرن الشيطان ".

وفي الأمسية أشار أمين عام حزب البعث العربي قطر اليمن محمد الزبيري إلى ما تحتله القضية الفلسطينية والقدس الشريف من مكانة في نفوس اليمنيين رغم العدوان والحصار .. لافتا إلى مكانة القدس الدينية كونها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وأكد أن الأحداث المتسارعة في المنطقة وزيادة التواجد العسكري الأمريكي وتهديد دولة إسلامية كإيران يهدف بالتزامن مع انعقاد ثلاث قمم عربية وخليجية وإسلامية إلى تمرير صفقة القرن وإرغام الدول العربية والإسلامية للتطبيع مع الكيان الصهيوني .

فيما نوه ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في اليمن خالد خليفة بحرص أبناء الشعب اليمني في نصرة إخوانهم الفلسطينيين ورفض هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأكد رفض القيادة والفصائل والشعب الفلسطيني لصفقة القرن .. داعيا الشعوب العربية إلى الإقتداء بالنهج اليمني لنصرة الأقصى والتعبير عن رفض صفقة القرن والتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وناقشت الأمسية بحضور أمين عام حزب الحق حسن زيد والأمين المساعد للحزب الدكتور يأسر الحوري ورئيس تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان عبدالملك الحجري وعدد من المثقفين والأكاديميين ثلاثة محاور تناول في أولها مسئول الملف الفلسطيني لأنصار الله حسن الحمران عملية تطبيع الأنظمة العربية مع الكيان الإسرائيلي وتغذية الخلاف في المنطقة وعلاقتها بصفقة القرن .

فيما أوضح الباحث والمحلل السياسي محمد العابد في المحور الثاني للأمسية أهمية يوم القدس العالمي ودوره في تعرية الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني ودعم القضية الفلسطينية وشعبها العربي الحر الرافض لصفقة القرن.

وتناول عضو الهيئة العليا لحزب الرشاد محمد طاهر أنعم في المحور الثالث صمود وانتصار اليمن وعلاقته بصفقة القرن.

وأكد أنعم أن اليمنيين أصبحوا أنموذجا عالميا يقتدى بهم خاصة وأن أبناء اليمن ما زلوا يمارسون كافة أنشطتهم الحياتية وينتصرون لقضايا أمتهم الإسلامية والعربية رغم تعرضهم لأصلف عدوان تشهده المنطقة.

أثريت الأمسية بمداخلات وناقش مستفيض من قبل ممثلي الأحزاب والقوى الوطنية والأكاديميين والباحثين والناشطين، ركزت في مجملها على مناصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية وتعريف الرأي العام المحلي والإقليمي بأهداف ومخططات الكيان الصهيوني.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة إمكانية دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمحطة كهرباء رأس كتنيب بالحديدة
قيادات تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان تدعو لإحياء يوم القدس العالمي
نائب وزير الأوقاف يؤكد أهمية المشاركة الفاعلة في يوم القدس العالمي
استعراض أنشطة المياه والإصحاح البيئي بمديرية الزيدية
تشييع مهيب لشهداء مجزرة العدوان بمديرية ماوية في تعز
القطاع الصحي بمديريات خولان ينظم أمسية بذكرى استشهاد الإمام علي
أُمسية بعمران تناقش مهام اللجان الفرعية للفعاليات الثقافية والرياضية
الهيئة الإعلامية لأنصار الله تعزي رئيس اتحاد الإعلاميين في استشهاد والدته
تدشين توزيع كسوة العيد لأبناء الشهداء بمحافظة مأرب
اتحاد الإعلاميين اليمنيين ينعي استشهاد والدة رئيس الاتحاد
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق هدنة الحديدة وغارات على صنعاء وحجة
[29/مايو/2019]
طيران العدوان يشن 10 غارات على محافظة صنعاء
[28/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حجة
[27/مايو/2019]
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
[27/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by