محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللقاء المشترك ينظم أمسية رمضانية إحياءا ليوم القدس العالمي صنعاء - سبأ :

نظمت أحزاب اللقاء المشترك أمسية رمضانية بصنعاء بعنوان " إحياء يوم القدس العالمي إسقاط لصفقة قرن الشيطان ".



وفي الأمسية أشار أمين عام حزب البعث العربي قطر اليمن محمد الزبيري إلى ما تحتله القضية الفلسطينية والقدس الشريف من مكانة في نفوس اليمنيين رغم العدوان والحصار .. لافتا إلى مكانة القدس الدينية كونها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.



وأكد أن الأحداث المتسارعة في المنطقة وزيادة التواجد العسكري الأمريكي وتهديد دولة إسلامية كإيران يهدف بالتزامن مع انعقاد ثلاث قمم عربية وخليجية وإسلامية إلى تمرير صفقة القرن وإرغام الدول العربية والإسلامية للتطبيع مع الكيان الصهيوني .



فيما نوه ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في اليمن خالد خليفة بحرص أبناء الشعب اليمني في نصرة إخوانهم الفلسطينيين ورفض هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني.



وأكد رفض القيادة والفصائل والشعب الفلسطيني لصفقة القرن .. داعيا الشعوب العربية إلى الإقتداء بالنهج اليمني لنصرة الأقصى والتعبير عن رفض صفقة القرن والتطبيع مع الكيان الصهيوني.



وناقشت الأمسية بحضور أمين عام حزب الحق حسن زيد والأمين المساعد للحزب الدكتور يأسر الحوري ورئيس تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان عبدالملك الحجري وعدد من المثقفين والأكاديميين ثلاثة محاور تناول في أولها مسئول الملف الفلسطيني لأنصار الله حسن الحمران عملية تطبيع الأنظمة العربية مع الكيان الإسرائيلي وتغذية الخلاف في المنطقة وعلاقتها بصفقة القرن .



فيما أوضح الباحث والمحلل السياسي محمد العابد في المحور الثاني للأمسية أهمية يوم القدس العالمي ودوره في تعرية الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني ودعم القضية الفلسطينية وشعبها العربي الحر الرافض لصفقة القرن.



وتناول عضو الهيئة العليا لحزب الرشاد محمد طاهر أنعم في المحور الثالث صمود وانتصار اليمن وعلاقته بصفقة القرن.



وأكد أنعم أن اليمنيين أصبحوا أنموذجا عالميا يقتدى بهم خاصة وأن أبناء اليمن ما زلوا يمارسون كافة أنشطتهم الحياتية وينتصرون لقضايا أمتهم الإسلامية والعربية رغم تعرضهم لأصلف عدوان تشهده المنطقة.



أثريت الأمسية بمداخلات وناقش مستفيض من قبل ممثلي الأحزاب والقوى الوطنية والأكاديميين والباحثين والناشطين، ركزت في مجملها على مناصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية وتعريف الرأي العام المحلي والإقليمي بأهداف ومخططات الكيان الصهيوني.

سبـأ [30/مايو/2019]سبـأ