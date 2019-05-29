محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استعراض أنشطة المياه والإصحاح البيئي بمديرية الزيدية الحديدة - سبأ :

أقامت منظمة العمل لمكافحة الجوع بالشراكة مع الجهات المعنية بمحافظة الحديدة اجتماعا تنسيقيا لاستعراض أنشطة برنامج المياه والإصحاح البيئي في مديرية الزيدية خلال الفترة القادمة.



وفي الاجتماع الذي حضره ممثلو الجهات المعنية بالمحافظة والمديرية .. أشار مدير مديرية الزيدية عبد الرحمن المنصوب إلى أهمية المشاريع الخدمية والتنموية التي ستنفذها منظمة العمل لمكافحة الجوع بمديرية الزيدية في مجالات مياه الشرب والإصحاح البيئي والحقيبة الصحية والمساعدات الإنسانية والغذائية وغير الغذائية والنقدية للمتضررين من الحرب والمصابين بسوء التغذية.



ودعا المنظمة إلى التوسع في تنفيذ هذه المشاريع الخدمية لتشمل المزيد من القرى الريفية التي يعاني سكانها من وضع إنساني صعب بسبب العدوان والحصار.



فيما استعرض مدير مشروع المياه والإصحاح البيئي بمنظمة العمل لمكافحة الجوع الدكتور علي محجب ونائب مدير مشروع المياه والإصحاح البيئي الدكتور إبراهيم الحكمي ومشرف الأنشطة والمشاريع بالمنظمة المهندس فضل العسكري، المشاريع التي سيتم تنفيذها في مديرية الزيدية.



وبينوا أن المشاريع ستشمل قطاع المياه والإصحاح البيئي في عدد من قرى المديرية من خلال ترميم جزئي لشبكة مياه مركز المديرية وتنفيذ شبكة مياه متكاملة في قرية دير عياش، وبناء خزان مياه برجي اسمنتي سعة ١٠٠ متر مكعب وتركيب شبكة مياه متكاملة ومنظومة طاقة شمسية للمشروع.



وأشاروا إلى أنه سيتم تركيب منظومة الطاقة الشمسية لشبكة مياه بقرية العرش وإجراء اختبارات كيميائية وبيولوجية لمصادر مياه الشرب لضمان سلامتها من مسببات الأمراض والأوبئة.



وتطرقوا إلى أنه سيتم تشكيل وتدريب لجان الآبار المجتمعية لإدارة خدمات المياه والإصحاح البيئي في القرى المستهدفة، وتوزيع حقائب التشغيل والصيانة، كما سيتم تشكيل وتدريب لجان للتوعية الصحية وتنفيذ جلسات تعزيز النظافة المجتمعية وتوزيع مواد التثقيف حول المشاكل المتعلقة بالمياه والإصحاح البيئي والصرف الصحي وتوزيع ٨٠٠ حقيبة نظافة صحية للأسر المستهدفة.



وتتضمن المشاريع تنفيذ العديد من أنشطة الأمن الغذائية في ١٣ قرية ريفية بالمديرية، من خلال توزيع مساعدات نقدية لـ٥٠٠ أسرة من المصابين بسوء تغذية.

سبـأ [30/مايو/2019]سبـأ