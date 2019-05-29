صدور قرار بمنح اللواء عبد الحكيم الماوري وسام الواجب صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (114) لسنة 2019م بمنح اللواء الركن عبدالحكيم احمد صالح الماوري وزير الداخلية السابق وسام الواجب . فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة) وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحرب التي يشنها النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذرة".ودعا لودريان في تصريح له نقلتة وكالة أنباء رويترز اليوم كلا من السعودية والإمارات العربية إلى العمل على وقف هذه الحرب. اختتام الحملة الوطنية لحماية المستهلك بحضور رئيس الوزراء أشاد رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، بالنجاحات التي حققتها الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة على مدى أكثر من شهر في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات . الروضة يتغلب على المطابع ويتوج بدوري الأهلي الرمضاني ال 36 توج فريق شركة الروضة بلقب دوري الأهلي الرمضاني ال 36 لكرة القدم، نظمه النادي بمشاركة عدد من الأندية والشركات والمؤسسات.