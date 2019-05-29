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آخر تحديث: الخميس، 30 - مايو - 2019 الساعة 12:59:04ص
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تشييع مهيب لشهداء مجزرة العدوان بمديرية ماوية في تعز
[29/مايو/2019]
تعز  - سبأ :

شٌيع بمديرية ماوية بمحافظة تعز اليوم في موكب جنائزي مهيب جثامين 13 شهيدا بجريمة استهداف طيران العدوان لمحطة وقود بحبيل الذرية بماوية الجمعة الماضية.

وخلال التشييع الذي شارك فيه وكيل محافظة تعز حامس الحباري ومدير مكتب المحافظ جميل البحر والشيخ أحمد حسن البرهمي ونائب مدير أمن المحافظة العميد عبدالحكيم الحنتري وعدد من المسئولين وأقارب وأهالي الشهداء .. ندد المشيعون باستهداف العدوان للمنشآت المدنية والمواطنين وارتكاب الجرائم المروعة بحق المدنيين.

وأكدوا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم محاكمة مرتكبيها باعتبارها جرائم حرب ضد الإنسانية .

واستنكر المشيعون صمت اﻻمم المتحدة والمنظمات الدولية إزاء الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني منذ أكثر من أربع سنوات .. مؤكدين استمرار الصمود والثبات ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد للرد على جرائم العدوان .

وقد ووريت جثامين الشهداء بعد الصلاة عليهم إلى مقبرة الذرية بالمديرية.

سبأ
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