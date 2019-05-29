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القطاع الصحي بمديريات خولان ينظم أمسية بذكرى استشهاد الإمام علي
[29/مايو/2019]
صنعاء  - سبأ :

نظم مستشفى الشهيد الدرة ومكاتب الصحة بمديريات الحصن والطيال وخولان وبني ضبيان وجحانة بمحافظة صنعاء أمسية رمضانية في ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.


وتطرقت الأمسية التي حضرها عضو مجلس الشورى مجاهد السامري ومدراء المديريات ومديرو مكاتب الصحة بالمديريات، إلى الوضع الصحي بهذه المديريات والصعوبات التي تواجهها المستشفيات والمراكز الصحية.

وأكد يحيى المؤيد أهمية الاقتداء بالإمام على كرم الله وجهه .. لافتا إلى العلاقة التي تربط أهل اليمن بالإمام علي.

وأكد أهمية تعزيز قيم التسامح والإخاء والوقوف في خندق الدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية .. مشددا على أهمية رفد الجبهات والمشاركة في فعالية يوم القدس العالمي.

وثمن ما تقدمه قبائل خولان الطيال من تضحيات في ميادين العزة والكرامة دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.

بدوره نوه نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد الهرش بجهود الكادر الصحي في تقديم الخدمات الصحية بالمديريات .. مؤكدا حرص مكتب الصحة على تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل.

فيما أكد مدير مستشفى الشهيد الدرة بجحانة الدكتور عبد الله القاولي الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أهمية استمرار الصمود والثبات في وجه العدوان وإفشال مخططاته .. لافتا إلى ضرورة الاقتداء بأخلاق وثبات وزهد الإمام علي.

ونوه الدكتور القاولي بجهود القطاع الصحي بهذه المديريات في معالجة الأمراض والأوبئة رغم شحة الإمكانات.

سبأ
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