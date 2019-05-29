[29/مايو/2019]
عمران - سبأ :
نظمت اللجنة الإشرافية للفعاليات الثقافية والرياضية بمحافظة عمران أمسية رمضانية، لمناقشة مهام اللجان الفرعية في الفعاليات الثقافية والرياضية.
واستعرض رئيس اللجنة الإشرافية محمد الصريمي الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية التي تم تنفيذها خلال شهر رمضان في المسابقات الشعرية والثقافية وبطولتي كرة القدم والكرة الطائرة، وبطولات الشطرنج والتايكواندو والكيك بوكسنج.
وأشار إلى أهمية الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية خلال شهر رمضان المبارك .. لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والرياضية وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم .
حضر الأمسية أمين محلي مديرية خارف معمر أبوحاجب وعضو محلي مديرية جبل عيال يزيد حميد الدالي وقائد الأمن المركزي العقيد شرف الحمزي ونائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي عبدالملك الذيبيني.
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