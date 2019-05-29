ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 30 - مايو - 2019 الساعة 12:59:04ص
صدور قرار بمنح اللواء عبد الحكيم الماوري وسام الواجب
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (114) لسنة 2019م بمنح اللواء الركن عبدالحكيم احمد صالح الماوري وزير الداخلية السابق وسام الواجب .
فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة)
وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحرب التي يشنها النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذرة".ودعا لودريان في تصريح له نقلتة وكالة أنباء رويترز اليوم كلا من السعودية والإمارات العربية إلى العمل على وقف هذه الحرب.
اختتام الحملة الوطنية لحماية المستهلك بحضور رئيس الوزراء
أشاد رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، بالنجاحات التي حققتها الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة على مدى أكثر من شهر في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات .
الروضة يتغلب على المطابع ويتوج بدوري الأهلي الرمضاني ال 36
توج فريق شركة الروضة بلقب دوري الأهلي الرمضاني ال 36 لكرة القدم، نظمه النادي بمشاركة عدد من الأندية والشركات والمؤسسات.
آخر الأخبار:
مناقشة إمكانية دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمحطة كهرباء رأس كتنيب بالحديدة
قيادات تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان تدعو لإحياء يوم القدس العالمي
نائب وزير الأوقاف يؤكد أهمية المشاركة الفاعلة في يوم القدس العالمي
اللقاء المشترك ينظم أمسية رمضانية إحياءا ليوم القدس العالمي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الهيئة الإعلامية لأنصار الله تعزي رئيس اتحاد الإعلاميين في استشهاد والدته
[29/مايو/2019]
صنعاء  - سبأ :

أعربت الهيئة الإعلامية لأنصار الله عن تعازيها لرئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله صبري في استشهاد والدته متأثرة بجراحها، جراء استهداف طيران العدوان منزله صباح الخميس 16مايو2019م، وراح ضحيتها أكثر من 70 مدنياً بين شهيد وجريح منهم نجليه "لؤي وحسن".


وطالبت الهيئة في بيان، المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الوقوف إزاء ما ترتكبه دول العدوان بحق الشعب اليمني من جرائم إبادة، والخروج عن صمتها واتخاذ الإجراءات القانونية المقرة في المواثيق والمعاهدات الدولية واتفاقاتها الأربع وبروتوكولاتها الملحقة، بمحاسبة ومعاقبة كل من أجرم بحق الشعب اليمني من دول التحالف والتنظيمات الإرهابية التابعة لها والممولة من قبلها.

واعتبرت تجاهل المجتمع الدولي لما يرتكبه تحالف العدوان من مجازر بحق اليمنيين، غطاءً لهذه الجرائم وشراكةً ضمنية ومباشرة فيها وستظل وصمة عار في جبين الإنسانية.

وأهابت بالإعلاميين والكُتّاب والحقوقيين والنشطاء الأحرار في العالم الوقوف والتضامن مع عبدالله صبري وضحايا هذه الجريمة وكل الضحايا اليمنيين الذين قضوا في كافة جرائم تحالف العدوان، ومناصرة مظلوميتهم وفضح قبح هذه الجرائم أمام العالم.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة إمكانية دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمحطة كهرباء رأس كتنيب بالحديدة
قيادات تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان تدعو لإحياء يوم القدس العالمي
نائب وزير الأوقاف يؤكد أهمية المشاركة الفاعلة في يوم القدس العالمي
اللقاء المشترك ينظم أمسية رمضانية إحياءا ليوم القدس العالمي
استعراض أنشطة المياه والإصحاح البيئي بمديرية الزيدية
تشييع مهيب لشهداء مجزرة العدوان بمديرية ماوية في تعز
القطاع الصحي بمديريات خولان ينظم أمسية بذكرى استشهاد الإمام علي
أُمسية بعمران تناقش مهام اللجان الفرعية للفعاليات الثقافية والرياضية
تدشين توزيع كسوة العيد لأبناء الشهداء بمحافظة مأرب
اتحاد الإعلاميين اليمنيين ينعي استشهاد والدة رئيس الاتحاد
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق هدنة الحديدة وغارات على صنعاء وحجة
[29/مايو/2019]
طيران العدوان يشن 10 غارات على محافظة صنعاء
[28/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حجة
[27/مايو/2019]
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
[27/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by