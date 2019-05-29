الهيئة الإعلامية لأنصار الله تعزي رئيس اتحاد الإعلاميين في استشهاد والدته

صنعاء - سبأ :

أعربت الهيئة الإعلامية لأنصار الله عن تعازيها لرئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله صبري في استشهاد والدته متأثرة بجراحها، جراء استهداف طيران العدوان منزله صباح الخميس 16مايو2019م، وراح ضحيتها أكثر من 70 مدنياً بين شهيد وجريح منهم نجليه "لؤي وحسن".



وطالبت الهيئة في بيان، المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الوقوف إزاء ما ترتكبه دول العدوان بحق الشعب اليمني من جرائم إبادة، والخروج عن صمتها واتخاذ الإجراءات القانونية المقرة في المواثيق والمعاهدات الدولية واتفاقاتها الأربع وبروتوكولاتها الملحقة، بمحاسبة ومعاقبة كل من أجرم بحق الشعب اليمني من دول التحالف والتنظيمات الإرهابية التابعة لها والممولة من قبلها.



واعتبرت تجاهل المجتمع الدولي لما يرتكبه تحالف العدوان من مجازر بحق اليمنيين، غطاءً لهذه الجرائم وشراكةً ضمنية ومباشرة فيها وستظل وصمة عار في جبين الإنسانية.



وأهابت بالإعلاميين والكُتّاب والحقوقيين والنشطاء الأحرار في العالم الوقوف والتضامن مع عبدالله صبري وضحايا هذه الجريمة وكل الضحايا اليمنيين الذين قضوا في كافة جرائم تحالف العدوان، ومناصرة مظلوميتهم وفضح قبح هذه الجرائم أمام العالم.

[29/مايو/2019]سبأ