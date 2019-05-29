[29/مايو/2019]
ذمار - سبأ :
تأهل فريق بن فتشه للصرافة (ب) للمباراة النهائية من بطولة كأس 22 مايو الكروية بدورة الألعاب الرياضية الرمضانية الخامسة بذمار.
وجاء تأهل فريق بن فتشه إثر تغلبه اليوم على فريق الوجيه للتجارة بسداسية نظيفة في ختام لقاءات دور النصف النهائي .
وبهذه النتيجة يلتقي فريق بن فتشه فريق السنحاني في نهائي البطولة .
حضر اللقاء مدير مكتب الشباب والرياضة حسين الصوفي ومدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي طه الهندي ورئيس فرع اتحاد الكرة ناصر العبال ورئيس اللجنة الفنية للبطولة عبدالله العتاشي ورئيس نقابة المهن التعليمية بمديرية ذمار خالد المحضري.
سبأ