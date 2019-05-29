محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مركز هدى القرآن يقيم ندوة بعنوان صنعاء - سبأ :





نظم مركز هدى القرآن للدراسات الإستراتيجية بالمركز الثقافي بصنعاء، اليوم ندوة بعنوان "يوم القدس العالمي في مواجهة صفقة القرن".







وقدمت في الندوة التي حضرها عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية، عدد من أوراق العمل تطرقت في مجملها إلى المؤامرات والخطط الصهيونية الأمريكية التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر خطة ما تسمى بصفقة القرن.



وتناولت ورقة العمل التي قدمها عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي أبعاد تزامنية هذا اليوم مع جلالة وقدسية شهر رمضان المبارك.



فيما تطرق رئيس رابطة أبناء السودان المناهضة للعدوان على اليمن الطيب البشير في الورقة الثانية أسباب اندفاع الحكومات والأنظمة العربية إلى التطبيع وما هو الحل.



وركزت ورقة عمل مقدمة من محمد العابد على أهمية إحياء يوم القدس العالمي كضرورة جمعية تعيد إحياء مقومات الأمة وعناصر وحدتها.

سبأ [29/مايو/2019]سبأ