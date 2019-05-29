اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بكين تطالب واشنطن بعدم "تسييس" قضية أسعار صرف العملات طوكيو – سبأ:



أعربت الصين عن أملها اليوم الأربعاء في أن تحترم الولايات المتحدة الحقائق وقوانين السوق وأن تمتنع عن "تسييس" قضية أسعار صرف العملات.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانغ قوله في مؤتمر صحفي "ان الصين نصحت الولايات المتحدة مرارا بالتصرف وفقا للقواعد الدولية المتعددة بدلا من تقييم اسعار صرف عملات الدول الاخرى من جانب واحد".



جاءت تعليقات (لو) بعد أن ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء إنه لا يوجد شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة بما في ذلك الصين تلاعب بقيمة عملته الوطنية ورغم ذلك وضعت (واشنطن) الصين وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وفيتنام على "قائمة المراقبة".



وأضاف المتحدث "ان الولايات المتحدة لم تقرر اذا كانت هناك دولة تلاعبت بعملتها الوطنية أم لا" مبينا أن المؤسسات الدولية لديها تقييمات موثوقة بشأن أسعار الصرف للدول في جميع أنحاء العالم.



كما اكد ان الصين ستواصل تعميق الإصلاحات الموجهة نحو سوق سعر صرف عملتها وتحسينه بناء على العرض والطلب مع النظر الى سلة من العملات والعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف (الرنمينبي) (العملة الرسمية في الصين) بشكل أساسي ومعقول.

سبأ [29/مايو/2019]سبأ