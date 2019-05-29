ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 29 - مايو - 2019 الساعة 11:37:30م
صدور قرار بمنح اللواء عبد الحكيم الماوري وسام الواجب
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (114) لسنة 2019م بمنح اللواء الركن عبدالحكيم احمد صالح الماوري وزير الداخلية السابق وسام الواجب .
فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة)
وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحرب التي يشنها النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذرة".ودعا لودريان في تصريح له نقلتة وكالة أنباء رويترز اليوم كلا من السعودية والإمارات العربية إلى العمل على وقف هذه الحرب.
اختتام الحملة الوطنية لحماية المستهلك بحضور رئيس الوزراء
أشاد رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، بالنجاحات التي حققتها الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة على مدى أكثر من شهر في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات .
الروضة يتغلب على المطابع ويتوج بدوري الأهلي الرمضاني ال 36
توج فريق شركة الروضة بلقب دوري الأهلي الرمضاني ال 36 لكرة القدم، نظمه النادي بمشاركة عدد من الأندية والشركات والمؤسسات.
آخر الأخبار:
فريق بن فتشه يتأهل لنهائي كروية 22 مايو الرمضانية بذمار
تدشين توزيع كسوة العيد لأبناء الشهداء بمحافظة مأرب
اتحاد الإعلاميين اليمنيين ينعي استشهاد والدة رئيس الاتحاد
مركز هدى القرآن يقيم ندوة بعنوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
بكين تطالب واشنطن بعدم "تسييس" قضية أسعار صرف العملات
[29/مايو/2019]
طوكيو – سبأ:

أعربت الصين عن أملها اليوم الأربعاء في أن تحترم الولايات المتحدة الحقائق وقوانين السوق وأن تمتنع عن "تسييس" قضية أسعار صرف العملات.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانغ قوله في مؤتمر صحفي "ان الصين نصحت الولايات المتحدة مرارا بالتصرف وفقا للقواعد الدولية المتعددة بدلا من تقييم اسعار صرف عملات الدول الاخرى من جانب واحد".

جاءت تعليقات (لو) بعد أن ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء إنه لا يوجد شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة بما في ذلك الصين تلاعب بقيمة عملته الوطنية ورغم ذلك وضعت (واشنطن) الصين وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وفيتنام على "قائمة المراقبة".

وأضاف المتحدث "ان الولايات المتحدة لم تقرر اذا كانت هناك دولة تلاعبت بعملتها الوطنية أم لا" مبينا أن المؤسسات الدولية لديها تقييمات موثوقة بشأن أسعار الصرف للدول في جميع أنحاء العالم.

كما اكد ان الصين ستواصل تعميق الإصلاحات الموجهة نحو سوق سعر صرف عملتها وتحسينه بناء على العرض والطلب مع النظر الى سلة من العملات والعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف (الرنمينبي) (العملة الرسمية في الصين) بشكل أساسي ومعقول.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
الأسهم الأوروبية تتراجع بعد تحذير صيني بشأن المعادن النادرة
اختتام الحملة الوطنية لحماية المستهلك بحضور رئيس الوزراء
(المركزي الاوروبي) يرصد اخطارا تتربص بمنطقة اليورو
الزكاة أول نظام عرفته البشرية لتحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية
مدير شركة النفط يوجه بتحميل ثلاثة أضعاف احتياج أمانة العاصمة من مادة البنزين
التضخم السنوي في الجزائر ينخفض إلى 4% في أبريل
تراجع الأسهم الاوروبية مع تضرر البنوك
اجتماع برئاسة مقبولي لمناقشة أوضاع المؤسسة اليمنية للإسمنت
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح
الذهب يهبط مع انتعاش الدولار من أدنى مستوياته
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق هدنة الحديدة وغارات على صنعاء وحجة
[29/مايو/2019]
طيران العدوان يشن 10 غارات على محافظة صنعاء
[28/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حجة
[27/مايو/2019]
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
[27/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by