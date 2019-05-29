[29/مايو/2019]
الحديدة - سبأ :
ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة الحديدة برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم ترتيبات إحياء يوم القدس العالمي.
وأكد الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الثقافة والإعلام علي قشر وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة وعبد السلام الصليحي أهمية التهيئة للاحتفال بهذه المناسبة للتذكير بمظلومية الشعب الفلسطيني.
وحث الإجتماع خطباء المساجد والدعاة والمشائخ والأعيان إلى التطرق إلى هذه المناسبة وتذكير الناس بها ، وتوحيد الشعارات التي تحمل معاني وعبارات إحياء هذا اليوم العالمي.
وفي الاجتماع أشار قحيم إلى أن أحياء يوم القدس العالمي هو تذكير للعالم أن القدس سوف تنتصر وتستعيد كل الاراضي المسلوبة مهما بلغت القوة التي تساند المحتل الصهيوني.
سبأ