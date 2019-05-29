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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - مايو - 2019 الساعة 11:37:30م
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المجلس الوطني الفلسطيني يرحب بتصويت مجلس النواب التشيكي ضد نقل سفارة بلاده للقدس
[29/مايو/2019]
القدس ـ سبأ:

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون اليوم الأربعاء بتصويت مجلس النواب التشيكي ضد قرار نقل سفارة بلاده من تل أبيب في إسرائيل الى مدينة القدس المحتلة.


وقال الزعنون في تصريح صحفي إن التصويت يعتبر "التزاما بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وانحيازا للعدل والحق ودفاعا عن المظلوم".

وحيا اعضاء البرلمان التشيكي الذين صوتوا ضد مشروع قرار تقدمت به النائبة عن الحزب المدني الديموقراطي يانا تشيرنوخوفا باقتراح نقل سفارات دول الفيتشيغراد وهي التشيك وسلوفاكيا وهنغاريا وبولندا من تل أبيب إلى مدينة القدس.

ودعا باقي الأعضاء الذين ايدوا الاقتراح رغم فشله الى مراجعة مواقفهم بعدم مساندة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في فلسطين والالتزام بقرارات المؤسسات الدولية التي تعتبر مدينة القدس اراضي فلسطينية محتلة.

كما دعا مجلس النواب التشيكي للمبادرة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من يونيو عام 1967 "انتصارا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة".

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية ثمنت موقف التشيك الرافض لنقل سفارة بلادهم من تل أبيب إلى القدس والذى عبر عنه مجددا رئيس الوزراء التشيكي آندريه بابيش في مقابلة صحفية مؤخرا اذ أكد أن بلاده لن تبادر إلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة التزاما بموقف الاتحاد الأوروبي وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

سبأ
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