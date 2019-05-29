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هيئة الزكاة تدشن توزيع المساعدات النقدية للفقراء بذمار
[29/مايو/2019]
ذمار  - سبأ :

دشنت الهيئة العامة للزكاة اليوم توزيع المساعدات المالية للفقراء والمساكين بمحافظة ذمار ضمن مشروع يستهدف نصف مليون أسرة تحت شعار " الزكاة في مصارفها حق معلوم ".


 وفي التدشين الذي حضره وكيل المحافظة عباس العمدي أشار وكيل الهيئة العامة للزكاة علي السقاف إلى جهود الهيئة في تنفيذ المشاريع التي تحقق المقاصد والغايات الدينية التي فرضت من أجلها الزكاة.

ولفت إلى أن الهيئة تتبنى العديد من المشاريع الخيرية للتخفيف من معاناة الفقراء والمحتاجين  إلى جانب مشاريع اقتصادية مدرة للدخل لتحويلهم من شريحة تستحق الزكاة إلى شريحة تدفع الزكاة.

   وبين أن المساعدات النقدية تستهدف  خمس مائه ألف أسرة ، منها خمسون ألف أسرة بمحافظة ذمار بنحو 700 مليون ريال .. مشيرا أن المرحلة الأولى تشمل 16 ألف أسرة بمديريتي مدينة ذمار وعتمة وسيليها بقية المديريات.

ودعا رجال المال والأعمال والمكلفين بأن يكونوا شركاء في توزيع الزكاة ليتأكدوا أن زكاتهم تذهب إلى مستحقيها عبر مصارف الزكاة الشرعية الثمانية التي ذكرها الله في كتابه الكريم.

من جانبه نوه وكيل أول محافظة ذمار فهد عبد الحميد المروني بجهود الهيئة العامة للزكاة في تصويب مسار الزكاة في الاتجاه السليم الذي يجسد المعنى الحقيقي لهذه الفريضة وفوائدها على المجتمع.

  وأشار إلى أهمية دور الهيئة في إعادة الزكاة إلى هويتها القرآنية ومسارها الشرعي في إعانة الفقراء والمحتاجين والتخفيف من معاناتهم خاصة في ظل العدوان والحصار.

وحث التجار والمزارعين للمبادرة في تسديد ماعليهم من زكاه مستحقة للهيئة باعتبارها الجهة المختصة .. مؤكدا استعداد السلطة المحلية دعم جهود الهيئة في تنفيذ المشاريع وتنسيق آليات العمل بما يسهم في تنمية الموارد الزكوية.

 فيما أشار القاضي العلامة اسماعيل الوشلي إلى أهمية إقامة هذه الفريضة كونها ركن من أركان الإسلام .. حاثا الجميع على تطهير أموالهم ودفع زكاتهم للهيئة لإيصالها إلى مستحقيها وفق مصارف الزكاة الشرعية.

من جانبه أكد مدير فرع هيئة الزكاة بذمار ماجد التينة أهمية تضافر الجهود لتنمية الموارد الزكوية وإيصالها لمستحقيها باعتبارها أمانة تقع على عاتق الجميع.

ولفت إلى أن توزيع الزكاة العينية والنقدية يجسد التوجه الحقيقي لتطبيق فرائض الدين .. داعيا جميع المكلفين لتسديد ما عليهم من زكاة بما يسهم في تنمية الموارد ويعود بالفائدة على الفقراء والمساكين والمشمولين لمصارف الزكاة .

بدوره حث عبد الكريم جبهان المكلفين على إخراج ما عليهم من الزكاة بأمانة وشفافية باعتبارها فريضة وطهارة للنفس والمال .. مشيرا إلى أهمية الزكاة في تعزيز التكافل الاجتماعي وتعزيز عوامل الصمود في مواجهة العدوان.

 حضر التدشين عدد من قيادات  وأعضاء السلطة المحلية والتنفيذية والجانب الإشرافي ووجهاء شخصيات اجتماعية.

سبأ
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