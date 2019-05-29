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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - مايو - 2019 الساعة 11:37:30م
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توزيع ٥٠٠ سلة غذائية لموظفي مكتب التربية في إب
[29/مايو/2019]
إب  - سبأ :

دشن وكيل محافظة إب لشئون التعليم عبدالفتاح غلاب ومدير مكتب التربية بالمحافظة محمد درهم الغزالي، اليوم صرف ٥٠٠ سلة غذائية و١٥٠ كرتون تمر مقدم من فاعل خير لموظفي مكتب التربية بالمحافظة.

وخلال التدشين نوه الوكيل غلاب والغزالي بدور فاعلي الخير لهذه اللفتة الإنسانية في تقديم المساعدات لموظفي مكتب التربية بالمحافظة نظرا للظروف الصعبة التي تواجههم.

وحثا رجال المال والأعمال والخيرين إلى الإقتداء بفاعلي الخير خاصة في الأواخر المباركة من شهر رمضان .

وثمن الوكيل غلاب والغزالي جهود فريق العمل الذي تابع استلام وتخزين وصرف المواد الغذائية للمستهدفين.

حضر التدشين رئيس شعبة التعليم بالمكتب علي المرتضى ومدير مكتب التربية بمديرية الظهار عصام البرح.

سبأ
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