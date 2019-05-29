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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - مايو - 2019 الساعة 11:37:30م
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  رياضة
كوريا الشمالية: ملتزمون بارسال فرق موحدة مع سيؤول للمشاركة في أولمبياد طوكيو
[29/مايو/2019]
طوكيو – سبأ:

قال نائب وزير الرياضة الكوري الشمالي وون غيل اليوم الاربعاء ان كوريا الشمالية لا تزال ملتزمة بإرسال فرق موحدة مع كوريا الجنوبية للمشاركة في دورة الالعاب الأولمبية الصيفية 2020 التي ستقام في طوكيو باليابان وهو الامر الذي تم الاتفاق عليه في السابق بين الجانبين.


ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن وون قوله خلال مقابلة مع قناة تلفزيونية صينية "لدينا استعداد للقيام بذلك يدا بيد مع كوريا الجنوبية فتشكيل فرق موحدة بين الكوريتين يتماشى مع ما يريده شعبا الكوريتين ومع الروح الأولمبية".

وتأتي تصريحات وون في الوقت الذي تسعى كوريا الجنوبية الى اجراء محادثات مع كوريا الشمالية عقب اتفاقهما في فبراير الماضي على اقامة فرق موحدة في اربع رياضات ضمن دورة الالعاب الأولمبية الصيفية 2020, وعقدت الكوريتان واللجنة الأولمبية الدولية اجتماعا ثلاثيا في فبراير الماضي في مدينة لوزان بسويسرا واتفقوا على تشكيل فرق موحدة بين الكوريتين في اربع ألعاب رياضية تشمل كرة السلة النسائية والهوكي النسائي والتجديف والجودو والدخول المشترك لها في حفل الافتتاح في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو باليابان.

سبأ
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