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قبائل مديرية السودة بعمران تعلن النفير العام إلى الجبهات
[29/مايو/2019]
 عمران  - سبأ :

أعلن وجهاء ومشائخ وقيادة السلطة المحلية بمديرية السودة محافظة عمران النفير العام إلى الجبهات لمواجهة العدوان الأمريكي السعودي.


وأكدوا في لقاء قبلي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي ابن أبي طالب بعنوان " أعيادنا جبهاتنا"، الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله.

وفي اللقاء أشار مدير أمن المحافظة العميد عبد الله العربجي إلى ما يتعرض له اليمن من مؤامرة تستهدف وحدته وأمنه واستقراره وتمزيق النسيج الاجتماعي ونهب ثرواته وخيراته.

ولفت إلى الصمود الأسطوري للشعب اليمني منذ أكثر من أربع سنوات، والذي أفشل مخططات العدوان ومرتزقته، ما يؤكد القضية العادلة للشعب اليمني ومظلوميته .

وتطرق إلى مآثر الإمام علي ومواقفه وبطولاته ومكانته ودوره في نشر الإسلام .. حاثا أبناء مديرية السودة على تعزيز روح التكافل الاجتماعي ومساعدة الفقراء وأسر الشهداء والمرابطين.

من جانبه أشار مدير مديرية السودة عبد الكريم منصور إلى أن مديرية السودة تستعد لتجهيز قافلة من الرجال والمال والمواد الغذائية لتسييرها للجبهات خلال أيام عيد الفطر، باعتبار ذلك أقل واجب يمكن تقديمه لمن يقدمون أرواحهم رخيصة في الدفاع عن الوطن.

فيما أكد مشائخ ووجهاء مديرية السودة الاستمرار في التحشيد لرفد الجبهات  بالمال والرجال   وتعزيز وحدة الصف ونبذ الخلافات وتوحيد كل الجهود لإسناد المرابطين في الجبهات.

ودعت كلمات المشاركين إلى أهمية المشاركة الفاعلة في يوم القدس العالمي لإيصال رسالة للعالم أن أبناء الشعب اليمني رغم ما يتعرضون له من عدوان لا يمكن نسيانهم لقضية الأمة الأولى قضية فلسطين والأقصى الشريف.

سبأ
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