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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - مايو - 2019 الساعة 11:37:30م
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الحكومة الالمانية تعتزم إقرار إجراءات بشأن حماية المناخ في سبتمبر المقبل
[29/مايو/2019]
برلين ـ سبأ:

تعتزم الحكومة الألمانية بشؤون حماية المناخ اتخاذ قرار أساسي في سبتمبر المقبل بشأن قوانين وإجراءات تهدف إلى حماية المناخ بشكل أكبر.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم إنه من المنتظر أن يقر مجلس الوزراء هذه القوانين بحلول نهاية هذا العام.. مضيفا ان اللجنة الوزارية المختصة بشؤون حماية المناخ تعتزم دراسة مسألة تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على أساس التقارير التي يُجرى إعدادها حاليا.

وقدم الوزراء المختصون في لجنة شؤون المناخ خلال انعقاد الجلسة الثانية لها اليوم مقترحات حول سبل الإيفاء بأهداف حماية المناخ لعام 2030 والتي تشمل قطاعات النقل والطاقة والزراعة.

سبأ
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