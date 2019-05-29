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بدء منافسات جائزة مدينة سام للتطوع بمديريات شعوب والثورة وبني الحارث
[29/مايو/2019]
صنعاء - سبأ:



بدأت بمديريات شعوب والثورة وبني الحارث بأمانة العاصمة اليوم منافسات جائزة مدينة سام للتطوع والتي ينفذها مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالأمانة، تحت شعار " معاً نعيد الابتسامة ".




وأشاد أمين العاصمة حمود عُباد، بمستوى مشاركة المبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني في الجائزة، ما يسهم في تعزيز العمل التطوعي وخدمة المجتمع في مختلف الجوانب.

وأكد أهمية تضافر الجهود واستمرار مثل هذه الأنشطة الهادفة تكريس مبدأ التكافل المجتمعي والعمل التطوعي والخيري خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

وثمن عٌباد جهود مكتب الشئون الاجتماعية بالأمانة وصندوق النظافة على تنظيم الجائزة بما يعزز من الوعي البيئي لدى المجتمع.   

ووجه القطاعات والمكاتب التنفيذية والمديريات، للمشاركة في فعالية يوم القدس العالمي الجمعة المقبلة في العاصمة صنعاء .

ودعا أمين العاصمة أبناء وعقال ومشائخ ووجهاء مديريات أمانة العاصمة للخروج في فعالية يوم القدس العالمي والتذكير بمظلومية الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من قتل وتدمير من قبل الكيان الصهيوني.

وفي الفعالية التي حضرها وكيل الأمانة لقطاع شئون الأحياء الدكتور قناف المراني، والوكيل المساعد ناجي القوسي، والمدير التنفيذي لصندوق النظافة محمد شرف الدين.. أشار رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب إلى أن أهمية هذه الجائزة تكمن في تعزيز الجهود والأنشطة الاجتماعية والإنسانية والتطوعية في مختلف الجوانب وإيجاد تنافس ايجابي بين منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية في العمل التطوعي والخيري.

ولفت إلى أهمية مضاعفة الجهود والأعمال التطوعية والإغاثية للمبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني بما يسهم في خدمة المجتمع وتحسين الخدمات بالأمانة.

من جانبه أشار مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة ناصر الكاهلي، إلى استمرار منافسات الجائزة حتى 3 يونيو المقبل بالتنسيق مع صندوق النظافة بالأمانة .

وأوضح أن المنافسة تهدف تشجيع وتمكين المبادرات المجتمعية والمؤسسات المحلية وتعزيز دور الشباب والمنظمات في الميدان والعمل الاجتماعي والتطوعي.

تخلل الفعالية عرض فلاشات توعوية بأهمية الحفاظ على النظافة وتعزيز العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية من إنتاج مركز التوعية البيئية بالأمانة.

حضر الفعالية مدراء مديريات شعوب مهدي عرهب والثورة محمد الدرواني وبني الحارث عصام عجلان، ومدير مشروع النظافة بأمانة العاصمة المهندس جمال جحيش، ومدير مركز التوعية البيئية شرف الحمزي.

سبأ
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