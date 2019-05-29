محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية بمديرية أرحب بذكرى استشهاد الإمام علي ويوم القدس العالمي صنعاء - سبأ :

نظمت بمديرية أرحب محافظة صنعاء أمسية رمضانية بذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه ويوم القدس العالمي.



وفي الأمسية أكد مدير المديرية نصير الحباري أهمية الاقتداء بالإمام علي في أخلاقه ومواقفه وشجاعته وبطولاته.



وأشار إلى أهمية استمرار تقديم قوافل الرجال والعطاء لمواجهة العدوان حتى تحقيق النصر والمشاركة في قافلة العطاء التي ستسيرها قبيلة أرحب في الأيام القادمة.



فيما أشار الشيخ محمد نزيه أبونشطان إلى استعداد قبائل أرحب تقديم المزيد من التضحيات دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.. لافتا إلى أهمية استلهام الدروس من سيرة الإمام علي وتضحيته في سبيل نصرة الدين الإسلامي.



وأكد أهمية المشاركة بفاعلية في يوم القدس العالمي الجمعة المقبل لإيصال رسالة للعالم أن القدس الشريف وفلسطين ستبقى عربية وستظل القضية المركزية والأولى للشعب اليمني.



بدورهم استعرض طه الحاضري ومحمد جحاف ومحمد نجيب محطات من مواقف الإمام علي كرم الله وجهه.



واستعرضوا العلاقة التي تربط الإمام علي بالقرآن الكريم والإيمان وأهل اليمن .. لافتة إلى أهمية زيارة المرابطين في جبهات الصمود خلال أيام عيد الفطر وتفقد أحوال أسر الشهداء وتلمس همومهم واحتياجاتهم.



تخلل الأمسية التي حضرها مدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء السلطة المحلية ومشائخ وأعيان ووجهاء المديرية، قصيدتين شعريتين.

سبأ [29/مايو/2019]سبأ