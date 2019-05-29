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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - مايو - 2019 الساعة 10:00:39م
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  رياضة
تأهل ستيفنز وموجوروزا للدور الثالث في رولان جاروس
[29/مايو/2019]
باريس ـ سبأ:



صعدت الأمريكية سلون ستيفنز والإسبانية جاربين موجوروزا للدور الثالث في منافسات فردي النساء ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس اليوم  .




ولم تجد موجوروزا أدنى صعوبة في اجتياز عقبة منافستها السويدية جوانا لارسون، بعدما تغلبت عليها بنتيجة 6 / 4 و6 / 1، فيما فازت ستيفنز،

المصنفة السابعة للبطولة، على الإسبانية سارة سوريبيس تورمو بنتيجة 6 / 1 و7 / 6 (7 / 3).

وضربت موجوروزا، المصنفة التاسعة عشرة للبطولة، موعدا في الدور الثالث للبطولة مع الأوكرانية يلينا سفيتولينا، المصنفة التاسعة، التي

صعدت دون لعب عقب انسحاب مواطنتها كاترينا كوزلوفا بسبب معاناتها من "ألم في الضلع" وفقا لبيان صادر من اللجنة المنظمة للبطولة.

سبأ
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