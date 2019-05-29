أحمد نبيل من الحربية بطلا لناشئي بطولة الوحدة لفئات الفروسية

صنعاء - سبأ :

أحرز الفارس أحمد نبيل على جواده الباسل من الكلية الحربية لقب فئة الناشئين في سباقات قفز الحواجز ضمن بطولة الوحدة الثانية للفروسية التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع اتحاد الفروسية والهجن.



وحل الفارس إلياس كباس على جواده إن تايم من نادي العاصمة في المركز الثاني وعلي العقر على الفرس الهنوف من المؤسسة الاقتصادية ثالثا يليه رابعا عمرو الحرازي على جواده الحيزوم من الكلية الحربية وزميله وائل معيض على جواده المزاحم بالمركز الخامس.



وتختتم منافسات البطولة غدا الخميس بإقامة سباقات الفرقي والتي تقام على مسلك مكون من ثمانية حواجز منها حاجز مركب ثنائي وحاجز مركب ثلاثي طول وعرض الحاجز 110 سم, يعقبها حفل الاختتام وتكريم الفائزين في مختلف الفئات.



حضر سباقات اليوم رئيس نادي وحدة صنعاء أمين جمعان ووكيل محافظة الحديدة رئيس مربط الرعد صدام آل راشد و النائب الثاني لرئيس اتحاد الفروسية نجيب العذري ورئيس نادي العاصمة اللواء أحمد الظاهري.



[29/مايو/2019]سبأ